İslam dini ve tasavvuf metinlerinde "Kapı"

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◼ GÖK KAPILARI İFADESİ

Araf Suresi, 40. Ayette Allah (CC) şöyle buyurur:

"Bizim âyetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!"

◼ Rabbimiz (CC), göğü insanlara bir kubbe olarak yaratmıştır. Ayette bulunan göğün kapısı ifadesi, bir tefekkür vesilesi teşkil eder.

DÜNYA SANATINA DAMGASINI VURAN İKİ ESER