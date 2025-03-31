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İslam dini ve tasavvuf metinlerinde "Kapı"

Yayınlanma Tarihi: Mart 31, 2025 17:07 Güncelleme Tarihi: Mart 31, 2025 17:16

Kapı, Kur'an-ı Kerim'de hem mecazi hem sözlük anlamı ile yer alır. Allah; ayetlerinde göğün kapısı, bereket kapısı olarak "kapı" ifadelerine başvurur. Sizlere tasavvufi ve dini örnekler ile kapının mecazi kullanımlarını ve kültürümüze etkisini açıkladık.

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◼ GÖK KAPILARI İFADESİ

Araf Suresi, 40. Ayette Allah (CC) şöyle buyurur:

"Bizim âyetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!"

◼ Rabbimiz (CC), göğü insanlara bir kubbe olarak yaratmıştır. Ayette bulunan göğün kapısı ifadesi, bir tefekkür vesilesi teşkil eder.

DÜNYA SANATINA DAMGASINI VURAN İKİ ESER

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"Bizim âyetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!"

◼ Yüce Allah, ayetlerini asılsız sayanların ve O'ndan yüz çevirenlerin göğün kapılarının açılmayacağını ve bu kişilerin cennete giremeyeceğini ifade etmiştir.

➡ Ayette, göğün kapıları; cennete ulaşmanın bir merhalesi olarak ifade edilir. Nitekim Allah, Kur'an'da cennet ve cehennemin kapılarından da sıkça bahsetmektedir.

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"Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır."

Hicr Suresi, 43. Ayet

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Onun yedi kapısı vardır, her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir.

Hicr Suresi, 44. Ayet

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◼ Tasavvuf düşüncesinde kapı; bilinmeyen ve daha önce tecrübe dilmemiş başka bir aleme ya da makama geçişin ifadesi olarak görülür. Bir diğer ifade ile; dervişin seyrü sülukta maddeden manaya, kesretten vahdete geçişi sembolize eden duraklardır.

Kapı ve eşik metaforları, tasavvufi, mesnevi ulaşılması arzu edilen bir yerdir. Hatta büyük dergah anlamında "asitan/asitane" kelimesi, aslı itibariyle "eşik" manasına gelir ve şeyhin kapısını ifade eder.

OSMANLI'NIN TARİHİ EVLERİ

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Mevlana, Mesnevi'sinde "Mana kapısını çal ki açsınlar. Fikir kanadını aç ki seni doğan kuşu yapsınlar" mısraları ile mana kapısını; dünyevi ve maddi aleme ait olandan yani masivadan kurtuluşun simgesi sayar.

◼ İslam'da ise Allah'ın bağışlayıcılığı, rahmet ve mağrifet kapıları olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda da tasavvuf edebiyatında yer alan ibr diğer kapı, tövbe kapısıdır.

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