Peygamber Efendimizin Eşi Ümmü Habibe: Müslüman Kadınların Örnek Figürü

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🔸Ümmü Habibe, Mekke'nin en tanınmış ve nüfuzlu ailelerinden biri olan Ebu Süfyân'ın kızıdır. Ebu Süfyân ise, İslam'a karşı büyük bir direniş gösteren fakat sonraları İslam'ı kabul etmiştir. Annesi ise, İslam'ı kabul etmeyen bir kadındı.

🔸Ümmü Habibe, babasının ve annesinin karşıt görüşlerine rağmen, genç yaşta İslam'a inanmış ve Müslüman olmuştur. İslam'a geçişi sırasında büyük zorluklar yaşamış ve Mekke'deki müşriklerin baskılarına karşı da büyük bir direniş göstermiştir.