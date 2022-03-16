Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Berat Kandili, Müslümanların affına bir vesile olan mübarek zaman dilimlerinden biridir. Bu kıymetli gecede Müslümanlar ibadethaneleri dolduracak, eller hep beraber semaya açılacak, kalpler birlikte tövbe edecektir. Rahmet deryasının taştığı bu gece bağışlanmamız ve günahlarımızı ardımızda bırakmamız için önemli bir fırsattır. Peki, Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler...
Giriş Tarihi: 16.03.2022
12:38
Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
12:45
Berat Kandili'nde okunacak dua
Ya Rabbi!
Bizler unutmakla bilinen bir topluluğuz. Sen bizleri affeyle. Bu gece, rahmet deryanın taştığı, kapına gelenleri rahmetinle kuşattığın "Berat" gecesi, Ya Rabbi tüm şehitlerin, sıddıkların, enbiyaların hürmetine bizleri de salih kullarından eyle! Bizleri kapından, camilerinden, huzurundan çevirme. Biz ki seni anmakla dili çözülenleriz. Biz ki seni andıkça işleri rast gidenleriz. Allahım Berat gecesi boyunca dualarımızı, istiğfar ve tövbelerimizi kabul eyle: Bizi ve neslimizi seni anmaktan geri durmayan kullarından eyle…
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Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir?
📌 Berat gecesi kılınacak nafile namazlardan sonra şu tespihler çekilebilir:
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"Estağfirullah el- Azim ve Etübü İleyh"
: Azim olan Allah'ı teşbih ederim. Ancak O'na hamd ederim. Anlamı
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"Allahumme Salli ve Sallim ve Barik ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammedin bi Adedi İlmike"
Ey Rabbimiz! Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Efendimizin ailesine sayısız ilmin adedince salat ve selam olsun, bereket ihsan eyle. Anlamı:
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Berat Kandili'nde çekilecek zikirler nelerdir?
📌Bu mübarek zaman diliminde her
zikri çekmek, ifade etmek çok kıymetlidir. Bilhassa;
➡
La İlahe İllallah
➡
Estağfirullah
➡
Allahu Ekber
➡
Salavat-ı Şerif
gibi zikirleri dile getirmek çokça sevaba vesiledir.
Ayetler ile Müslümanların özellikleri
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar
Berat Kandili gibi Müslümanlar için mübarek sayılan gecelerde, makbul dua ve zikirler daha çok okunmalıdır.
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Peygamber Efendimizin (sav) okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:
Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.
Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. Anlamı:
Buhârî, De'avât, 55
Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.
Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Anlamı:
Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900
Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.
Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et. Anlamı:
Müslim, Zikir ve Dua, 35