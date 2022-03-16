Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

Berat Kandili gibi Müslümanlar için mübarek sayılan gecelerde, makbul dua ve zikirler daha çok okunmalıdır.

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Peygamber Efendimizin (sav) okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

Buhârî, De'avât, 55

Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900

Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

Müslim, Zikir ve Dua, 35