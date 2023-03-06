Berat kandili nedir, ne demektir?
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesinde ihya edilen Berat Kandili, Müslümanlar için önemli addedilen mübarek gecelerden biridir. Berat Gecesi, Yüce Allah'ın (CC) kullarına mağfiret ettiği ve dualarını kabul ettiği zaman dilimidir. Bu gece, müminler ellerinden geldiğince Allah'a (CC) acziyetlerini sunarak dua eder, bu hayırlı vakti değerlendirmeye çalışırlar. Peki, Berat ne demektir? Berat Kandili'nde ne olmuştur?
Giriş Tarihi: 06.03.2023
11:06
🔸 Her yıl Müslümanlarca
Şaban ayının 15. gecesi olarak idrak edilen Berat Kandili, Üç Aylar içerisindeki üçüncü kandil ve Müslümanlar için Ramazan ayının habercisidir.
🔸 Türkçeleşmiş şekli berat olan berâet,
"iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması" gibi manalara gelir. Berat Kandili'nde Allah'ın (CC) hakimdir. sonsuz merhameti ve bağışlamasıyla kullarının günahlarını af edeceği düşüncesi
İslam'da sevap ve günah anlayışı
🔸 Bu yıl
tarihine denk gelen 6 Mart Pazartesi Berat Gecesi, Müslümanlarca önemli addedilir ve bu gece normal vakitlerden daha fazla ibadetle meşgul olunması gelenek hâlini almıştır.
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV),
dediği hadis kaynaklarında yer alır. "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar"
(Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkametü's-salât", 191)
BU GECENİN ÖNEMİ
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)
Berat Kandili'nde ne olmuştur?
🔸 İslam âlimlerine göre bu gece Kur'an-ı Kerim
levh-i mahfuzdan dünya semasına tek seferde indirilmiştir.
🔸 Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına indirilmesine
, Hz. Muhammed'e (SAV) yirmi üç yıllık bir zaman diliminde bölüm bölüm indirilmesine "inzal" denir. Berat Kandili'nde "tenzil" inzal olayının gerçekleştiği düşünülür. Tenzil olayının başlangıcının ise Kadir Gecesi'ne denk geldiği düşünülür.
*Levh-i mahfuz nedir?
Kainattaki tüm olmuşların, olacakların, bütün anların ve bütün varlıkların, her şeyin yazılı bulunduğu ilâhî muhafaza levhasına "levh-i mahfuz" denir.
🔸 Berat Gecesi için Peygamber Efendimiz (SAV) şu hadisi buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur."
(İbn Mâce, H. no: 1388)
*Bu hadis-i şerif bu gecenin ne denli önemli olduğuna dair bir delil olarak gösterilebilir.
Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?