Berat Kandili nedir, ne demek? Berat Gecesi'nin önemi nedir?

Berat gecesinin önemi nedir?

📌 Biz müminler için cehennemden azat olmak, Allah'ın cennetine nail olmak için bu gece büyük bir fırsattır.

📌 Elmalılı Hamdi Yazır ve bir grup alim, Berat gecesinin asıl öneminin o yıl içinde yapacağımız amellerin Levh-i Mahfuz'da kaydedilmesinden geldiğini belirtir. Bu yoruma göre, o yıl içerisinde başımıza gelecek hadiseler, karşılaşacağımız sevinçler, rızıklandırılacağımız nimetler bu gecede Dünya semasına iner.

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