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Berat Kandili nedir, ne demek? Berat Gecesi'nin önemi nedir?

Mübarek Berat Kandili'ne saatler kaldı. Üç ayların içinde bulunduğumuz bu çok değerli zaman aralığında müminler vakitlerini ibadet ile geçirmeye gayret ediyorlar. Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği Berat Kandili, mağfiret, rahmet ve cehennemden azat olmak için eşsiz bir fırsat... Peki, müminlerin ellerini semaya açacağı, namaz kılıp, hatimler yapacağı bu gecenin önemi nedir? Berat Kandili Nedir? Berat gecesinin önemi ve fazileti hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 16:27
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Berat gecesinin önemi nedir?

📌 Biz müminler için cehennemden azat olmak, Allah'ın cennetine nail olmak için bu gece büyük bir fırsattır.

📌 Elmalılı Hamdi Yazır ve bir grup alim, Berat gecesinin asıl öneminin o yıl içinde yapacağımız amellerin Levh-i Mahfuz'da kaydedilmesinden geldiğini belirtir. Bu yoruma göre, o yıl içerisinde başımıza gelecek hadiseler, karşılaşacağımız sevinçler, rızıklandırılacağımız nimetler bu gecede Dünya semasına iner.

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Berat nedir?

📌 Müminler, Berat gecesi gibi mübarek günleri farklı isimlerle de anar. Özellikle Osmanlı'da halk Berat gecesini "Leyle-i mübâreke" yani mübarek gece, ''Leyle-i berâe" kurtuluş gecesi olarak da kullanırdı.

📌 Ayrıca kurtuluş vesikasının alındığını ifade etmek için bu geceye ''Leyle-i sâk" yani vesika gecesi de denir. "Leyle-i rahme" yani rahmet gecesi anlamındaki ifade, bu gece için kullanılan bir diğer addır.

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Berat Gecesi ne demek?

📌 Kökeni Arapça'ya dayanan Berat kelimesi "iki şeyin birbirinden bağımsız olması, bir yükten kurtulması'' gibi anlamlara gelir.

📌 Dilimizde de yer edinmiş olan ''beri olmak, pak olmak'' kelimesi de buraya dayanır. Müminlerin beraat kazandığı, temizlendiği, karanlıktan aydınlığa çıktığını ifade eder.

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Kur'an'da berat kelimesi nasıl geçer?

📌 Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi 43. ayette ve Tevbe Suresinin ilk ayetinde olmak üzere iki yerde "berat" kelimesi geçer.

''Şimdi söyleyin bakalım (ey putperestler), sizin inkârcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi; yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var?''

''Kamer Suresi, 43''

Kamer Suresi 43. ayetin tefsiri için tıklayın

''Allah ve Resulünden, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir!''

''Tevbe Suresi, 1''

Tevbe Suresi 1. ayetin tefsiri için tıklayın

📌 Berat kelimesi Kamer Suresi'nde suçsuzluk, kurtuluş belgesi anlamında kullanılırken Tevbe Suresi'nde ise müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma anlamında kullanılmıştır.

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Levh-i Mahfuz nedir?

📌 Levh-i Mahfuz Arapça'da korunmuş levha anlamına gelir. Olmuş ve olacak her şeyin Allah'ın bilgisine aittir.

📌 Korunmuş anlamına gelen mahfuz kelimesinin burada kullanılmasının ana nedeni burada yazılı olan şeylerin herhangi bir müdahale ile değiştirilmekten, bozulmaktan uzak olmasıdır.

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