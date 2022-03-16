Berat Kandili nedir, ne demek? Berat Gecesi'nin önemi nedir?
Berat Kandili nedir, ne demek? Berat Gecesi'nin önemi nedir?
Mübarek Berat Kandili'ne saatler kaldı. Üç ayların içinde bulunduğumuz bu çok değerli zaman aralığında müminler vakitlerini ibadet ile geçirmeye gayret ediyorlar. Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği Berat Kandili, mağfiret, rahmet ve cehennemden azat olmak için eşsiz bir fırsat... Peki, müminlerin ellerini semaya açacağı, namaz kılıp, hatimler yapacağı bu gecenin önemi nedir? Berat Kandili Nedir? Berat gecesinin önemi ve fazileti hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 16.03.2022
16:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
16:27