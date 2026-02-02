Berat Kandili gecesinde neler yapılmalı?
İslam aleminin manevi iklimini zirveye taşıyan Berat Kandili, bu yıl 2 Şubat Pazartesi gecesi kalplerimizi aydınlatmaya hazırlanıyor. Ramazan ayının müjdecisi olan bu mübarek vakti ihya etmek isteyen müminler, dualar ve ibadetlerle gönül dünyalarını tazeleyecek. Peki, bu kutlu gecenin feyzinden tam anlamıyla istifade etmek için neler yapılmalı? İşte zikirden namaza, oruçtan tövbe ve istiğfara kadar 2026 Berat Kandili için rehber tadında ibadet önerileri...
◾ Manevi duyguların doruğa ulaştığı, gönüllerin huzurla dolduğu bir Berat Kandili daha geldi. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına indirilerek insanlığa müjdelendiği bu eşsiz gece, Şaban ayının tam ortasında, yani 15. gecesinde bizleri selamlıyor. Takvimler 2 Şubat 2026 Pazartesi gününü gösterdiğinde, bu kutlu zaman dilimini bir kez daha hep birlikte idrak edeceğiz.
◾ İslam aleminin büyük bir huşu ile beklediği Berat Kandili, ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı, mağfiret kapılarının müminlere sonuna kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimidir.
◾ Bu kutlu gecede, yüce Mevla (CC) sonsuz merhametiyle kullarına tecelli ederek, içtenlikle yapılan duaları ve tövbeleri geri çevirmez.
◾ Maneviyatın zirveye ulaştığı bu saatler; günahlardan arınmak, kalpleri temizlemek ve Allah'ın ihsanlarına nail olabilmek için eşsiz bir fırsat sunar.
◾ Resulullah'ın (SAV): "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir" buyurduğu gecelerden birisi olan Berat Kandili'ni ibadet üzere geçirmek büyük önem ifade etmekte.
◾ Arapça kökenli bir kelime olan "Berat", "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamı taşıyor.
◾ Üç ayların ortasındaki bu geceye Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umulduğundan "berat" ismi takdim edilmiştir. Berat Gecesi "Şaban'ın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi adlarla da anılır.
◾ Peygamber Efendimiz (SAV) Berat Kandili'ne ayrı bir kıymet ve değer biçer, o günde kendisi de Rabbimize külli ibadetlerde bulunurdu.
◾ "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar."
(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)