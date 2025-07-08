Aziz Mahmud Hüdayi Çilehanesi
Anadolu'da yetişen mutasavvıf ve şair Aziz Mahmud Hüdayi; III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed ve Genç Osman'a nasihatlerde bulunurken Osmanlı İmparatorluğu'na da önemli katkıları olmuştur. Hüdayi Hazretlerinin Küçük Çamlıca'da bir çilehanesi bulunmakta. İşte, inşasında büyük hikmetler yer alan "Aziz Mahmud Hüdayi Çilehanesi"ni sizler için araştırdık
◾ Ülkemizin pek çok yerinde; birbirinden mühim, tarihi değeri olan yapılar bulunuyor, bilhassa dini eserler fazlasıyla dikkat çekiyor. Buna en güzel örnek ise Küçük Çamlıca'da konumlanan Aziz Mahmud Hüdâyî Çilehanesi.
◾ Öncelikle "çilehane ne demek?" ona bir bakalım ardından Aziz Mahmud Hüdâyî Çilehanesi'ni anlatalım.
◾ Çilehane; Sûfîlerin halvete çekildikleri yani günahtan korunmak ve belli bir ruhsal olgunluğa ulaşmak için kendilerini dış dünyadan soyutladıkları, yalnızca gün ışığını içeri alabilecek kadar küçük bir penceresi olan, dış dünyaya kapalı mekan manasına geliyor.
◾ Bir bakıma nefis eğitme yöntemidir. Bu gelenekte, insanlar 40 gün süresince sadece açlıklarını giderecek miktarda yiyecek tüketip, vakitlerini ibadet ederek geçirmektelermiş.
*Yukarıdaki fotoğraf Ressam Hoca Ali Rıza'nın gözünden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin çilehanesi.
◾ Osmanlı'da padişahlar da bu geleneği sürdürmüş; örneğin Kanuni Sultan Süleyman, çok sevdiği oğlu Cihangir'in ölümünden sonra kendini 40 gün çilehaneye kapattığı kaynaklarda geçmekte.
◾ Sultan Ahmed Camii içinde yer alan I. Ahmed'in çilehanesi de tekke, cami ya da türbeler içinde yapılmış çilehaneler grubuna girmekte. Caminin mihrap duvarında konumlanan, soldaki pencereden duvar içinde yer alan bir çilehaneye geçiliyor.
◾ İşte, İstanbul'da bulunan Küçük Çamlıca konumundaki Aziz Mahmud Hüdâyî Çilehanesi; çile doldurulan, çile çekilen bir yer. Eski adıyla Bulgurlu Dağı, günümüzdeki ismiyle ise Küçük Çamlıca Tepesi üzerindeki çilehane, 1616 senesinde Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi tarafından inşa ettirilmiş.
◾ Musalla Mescidi olarak da bilinen yapı, zaman için yaşadığı tahribatlardan ötürü 1690'lı yıllarda Şeyh Selami Ali Efendi tarafından yeniden yaptırılmış.
◾ Pek çok restorasyon geçerek günümüze ulaşan ve uzun bir zaman ibadete kapalı kalan mescit, 1988 senesinde tekrardan hizmete açılmış.
◾ 2015 yılına kadar hizmet veren yapı, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı tarafından 2016 senesinde yenilenmiş. Bu restorasyonda çatı ufak tefek değişikliğe uğramış, 1958 senesinde eklenen kısa ve kalın minaresi de kaldırılmış.