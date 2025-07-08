Aziz Mahmud Hüdayi Çilehanesi

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◾ Ülkemizin pek çok yerinde; birbirinden mühim, tarihi değeri olan yapılar bulunuyor, bilhassa dini eserler fazlasıyla dikkat çekiyor. Buna en güzel örnek ise Küçük Çamlıca'da konumlanan Aziz Mahmud Hüdâyî Çilehanesi.

◾ Öncelikle "çilehane ne demek?" ona bir bakalım ardından Aziz Mahmud Hüdâyî Çilehanesi'ni anlatalım.