Ashab-ı Kiram'ın ümmete nasihatleri

Ashab-ı Kiram'ın ümmete nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: 31.08.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:23

İslam ümmetine Allah Resulü'nden (SAV) sonra kandil olan Ashab-ı Kiram, Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınlarıydı. Hayatlarını Resulullah'ın (SAV) yanında geçiren sahabiler her durumda İslam peygamberinin yamacında olmuşlardı. Nitekim Peygamberimiz "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz." buyurarak Ashab-ı Kiram'ın üstünlüklerini bizlere bildirmişti. Ashab-ı Kiram'ın ümmete nasihatlerini araştırdık.

Sana yol göstermek isteyenden durumunu gizleme, aksi takdirde kendini aldatırsın.

Hz. Ebûbekir (RA)

En sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.

Hz. Ömer (RA)

Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.

Hz. Osman (RA)

Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik, edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur.

Hz. Ali (RA)

Başkasının kusurunu söylemek istediğin zaman, kendi kusurunu hatırla.

Abdullah b. Abbas (RA)

