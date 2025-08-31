Ashab-ı Kiram'ın ümmete nasihatleri
Yayınlanma Tarihi: 31.08.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:23
İslam ümmetine Allah Resulü'nden (SAV) sonra kandil olan Ashab-ı Kiram, Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınlarıydı. Hayatlarını Resulullah'ın (SAV) yanında geçiren sahabiler her durumda İslam peygamberinin yamacında olmuşlardı. Nitekim Peygamberimiz "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz." buyurarak Ashab-ı Kiram'ın üstünlüklerini bizlere bildirmişti. Ashab-ı Kiram'ın ümmete nasihatlerini araştırdık.
1/20
📍
Sana yol göstermek isteyenden durumunu gizleme, aksi takdirde kendini aldatırsın.
Hz. Ebûbekir (RA)
2/20
📍
En sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.
Hz. Ömer (RA)
3/20
📍
Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.
Hz. Osman (RA)
4/20
📍
Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik, edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur.
Hz. Ali (RA)
5/20
📍
Başkasının kusurunu söylemek istediğin zaman, kendi kusurunu hatırla.
Abdullah b. Abbas (RA)