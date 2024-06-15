Arife günü kurban kesilir mi?
Müslümanların kutsal bayramı olan Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü ise 15 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek. Bu dönemde vatandaşlar, "Arife günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman kesilmeye başlanır?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Arife günü kurban kesmenin hükmü ve kurban kesim vakti hakkında merak edilenler soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 15.06.2024
11:52
🔷 Arife günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür ve Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Arife günü, hac ibadetini yerine getirenlerin
Arafat'ta toplandıkları gündür ve dua, ibadet ve zikirle geçirilmesi tavsiye edilir. Arife günü oruç tutmak da faziletlidir ve sünnet olarak kabul edilir.
🔷 Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür.
Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır.
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🔷 Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.
🔷 Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine
"Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
🔷 Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selamdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
🔷 Teşrik tekbiri de şöyledir:
"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
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Arife günü kurban kesmenin dini hükmü
🔷 Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, kurban kesimi Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah namazından sonra başlar ve bayramın üçüncü günü akşam namazına kadar devam eder.
🔷 Arife günü kurban kesmek
caiz değildir. Arife günü kurban kesmenin dinî bir hükmü yoktur ve bu gün kurban kesmek uygun görülmemiştir.
🔷 Kurban kesme günleri, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir.
Bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra başlar Bayramım üçüncü günü akşamına kadar kurban kesilir.
🔷 Arife günü ve bayramın dördüncü günü kurban kesilmez. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
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