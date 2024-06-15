Arife günü kurban kesilir mi?

🔷 Arife günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür ve Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Arife günü, hac ibadetini yerine getirenlerin Arafat'ta toplandıkları gündür ve dua, ibadet ve zikirle geçirilmesi tavsiye edilir. Arife günü oruç tutmak da faziletlidir ve sünnet olarak kabul edilir.

🔷 Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır.