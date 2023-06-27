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  • Kurban bayramı mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Rahmetin, merhametin ve sükunetin cihanı kapladığı Kurban Bayramı'na bir senelik uzun bir ayrılığın ardından kavuşmanın kıvancını yaşıyoruz. Kurban Bayramı bizi ait olduğumuz manevi iklime çağıran bir elçi gibi dört gün boyunca aramızda yaşayacak. Kuvvetli bir sünnet olan sıla-i rahim başta olmak üzere Müslümanlar bayram gününde Resulullah'ın (SAV) sünnetlerine sıkı sıkıya sarılacaklar. 2023 Kurban bayramını sevdikleri ile paylaşmak isteyen müminler internet üzerinde anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajlarını aratıyorlar. Sizler için birbirinden değerli, anlamlı, dualı, en güzel, manalı, resimli, ayetli, uzun ve kısa bayram mesajlarını hazırladık.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 23:23
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Rabbim cümlemizi ailemizle beraber nice bayramlarda buluştursun

Bayramınız mübarek olsun

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Rabbim daha nice bayramlara erişebilmeyi nasip etsin

Bayramınız mübarek olsun

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Rahmet kapılarının sonuna dek açıldığı bu kutlu günde bizleri de duanızda unutmayın

Bayramınız mübarek olsun

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Ya Rabbi

Bayramımızı hakiki manada bayram kıl!

Ümmeti feraha, bizleri imana sarılanlardan eyle!

Bayramınız mübarek olsun

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Güzellik sizlerin yanında, yamacında olmaktan geçiyor sevgili büyüğüm. Bu müstesna gününüzü tebrik ederim

Bayramınız mübarek olsun

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