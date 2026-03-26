Allah Resulü'nün (SAV) günlük sünnetleri
Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in hayata yansıması olarak okuyabileceğimiz sünnet-i şerif, Hak Teala'yı her şeyden ve herkesten çok sevmek temeli üzerinde yükselir. Allah Resulü'nün (SAV) fiillerini hayatlarına tatbik eden Müslümanlar sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşama gayreti içinde olurlar. Hayatımıza tatbik etmek için Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) günlük hayattaki on sünnetini araştırdık.
💠 Teheccüd namazı
Hz. Âişe (RANHA) şöyle dedi:
Resûl-i Ekrem (SAV) geceleyin kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bunun üzerine ona:
- Yâ Resûlallah! Senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde niye böyle kendini yoruyorsun? dedim.
Bana cevâben:
- "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu.
(Buhârî, Tefsîrû sûre (48), 2; Müslim, Münâfikîn 81.)
💠 Abdest
Berâ İbni Âzib (RANHA) şöyle dedi:
Resul-i Ekrem (SAV) bana şöyle buyurdu:
"Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve:
Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte:
Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim, de!
Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun."
(Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikir 56. Ayrıca bk. Buhârî, Daavât 7, 9, Tevhîd 34; Müslim, Zikir 57-58; Ebû Dâvûd, Edeb 98)
💠 Namaz sonrası tesbihat
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Kim, her namazdansonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için; Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter, derse, günahları denizköpüğü kadar çok olsa bile affedilir."
(Müslim, Mesâcid, 146)
💠 Yemek öncesi besmele
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Besmele çek! Sağ elinle ye! Hep önünden ye!"
(Ebû Dâvûd, Etime 15; Tirmizî, Etime 47)
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda 'baştan sona bismillah' desin."
💠 Misvak
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Ümmetimi (veya insanları) zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim."
(Buhârî, Cum'a 8, Temennî 9, Savm 27; Müslim, Tahâret 42. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 25; Tirmizî, Tahâret 18; Nesâî, Tahâret 6, Mevâkît 20; İbni Mâce, Tahâret 7)