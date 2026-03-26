Allah Resulü'nün (SAV) günlük sünnetleri

Abdest

Berâ İbni Âzib (RANHA) şöyle dedi:

Resul-i Ekrem (SAV) bana şöyle buyurdu:

"Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve:

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte:

Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim, de!

Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun."

GENÇLİĞİN KİŞİLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK 40 HADİS-İ ŞERİF