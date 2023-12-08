Allah (CC) için hizmet etmek
İnsanın kendi nefsinden, heva ve hevesinden geçerek insanlığa hizmet etmesi; Allah Teala'nın rızasını aramak için başvurulan bir yoldur. Müslüman ancak hizmet ederek nefsini tezkiye edip aradığı mana derinliğine erişebilir. Kalbimizi refaha erdirecek olan hizmet, insanlığın sosyal, toplumsal ve manevi yaşantısının teminatı olduğu gibi ilahi rahmeti cezbden bir manevi eylemdir.
Giriş Tarihi: 08.12.2023
11:32
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
12:40
"Andolsun biz Âdemoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık."
İsrâ Suresi 70. Ayet
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İSRÂ SURESİ 70. AYET TEFSİRİ
▪ "Şan, şeref ve nimetler" diye çevirdiğimiz kerem kavramı, İslâmî literatürde hem Allah'ın insanlara şeref, soyluluk, üstünlük gibi mânevî meziyetler bahşetmesini hem de mal mülk vermesini ifade eder. Böylece âyet insanı dünyada Allah'ın lutfuna en çok mazhar olmuş, en seçkin, en değerli varlık olarak göstermektedir. Tefsirlerde insana seçkinlik kazandıran özellikler akıl, zekâ, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelerden başlayarak çeşitli psikolojik ve fizyolojik özelliklere, estetik zevklere, ahlâkî yatkınlıklara, canlı ve cansız varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine kadar birçok meziyete sahip olmasıyla açıklanmaktadır.
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➡ Yüce Kitabımız
Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayet insanoğlunun üstün olmasından ve kendisine tahsis edilen ikramlar ve ihsanlardan bahseder.
➡ Allah Teâlâ yaratılanları insanların hizmetine sunduğu gibi
göklerde ve yerde bulunan varlıkları insanın idaresine teslim eder. İnsan bu vesileyle bir irade biçimini de temsil eder.
ACZ DOLU BİR İTİRAF DUA
➡ Bu sebepten olsa gerek A
llah Teâlâ insanı en mükemmel, en düzenli, en itidalli ölçülerde yarattığı gibi insanlara konuşma nimetini de bahşeder.
➡ Fiziken mükemmel bir konumda olan insana;
büyük nimetler, eşsiz ikramlar bahşedilmiş ve zaman zaman bu nimetler hatırlatılmıştır.
ALLAH'IN (CC) SEVMEDİĞİ 6 HUY
➡ Bu denli önemli bir
ihsan ve nimet denizinin içinde bulunan insan, aynı zamanda Hak Teala'nın katında en değerli mevkilerden birisindedir.
➡ Hz.
Adem'e (AS) secde etmediği için huzurdan kovulan şeytan kaybederken gerekli tazimi gösteren melekler imtihanı geçmişlerdir.
➡ Tüm bunlar göz önüne alındığında insanın en mühim vazifelerinden
birisi Rabbini unutmaması gerektiği hakikatidir. Zira Allah Teala insana şah damarından daha yakındır.
➡ Zira
doğumundan evvel onu yaratıp yokluk âleminden var eden sonrasında sayılamayacak denli çok nimet ile müzeyyen kılan yalnızca Âlemlerin Rabbidir.
KALPTEN KALBE AKAN