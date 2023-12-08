Allah (CC) için hizmet etmek

➡ Bu sebepten olsa gerek Allah Teâlâ insanı en mükemmel, en düzenli, en itidalli ölçülerde yarattığı gibi insanlara konuşma nimetini de bahşeder.

➡ Fiziken mükemmel bir konumda olan insana; büyük nimetler, eşsiz ikramlar bahşedilmiş ve zaman zaman bu nimetler hatırlatılmıştır.

ALLAH'IN (CC) SEVMEDİĞİ 6 HUY