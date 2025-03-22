Alimlerin gözünden sünnetin değeri
Müslüman olarak dinimizi Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şeriften öğreniriz. Resulullah'ın (SAV) sözleri ve fiilleri olan sünnet öğrenilmeden ve hayata tatbik edilmeden Kur'an-ı Kerim'in gerçek manada anlaşılması mümkün değildir. Sünnete kamil anlamda tabi olmadan kurtuluşa erenlerden olunamaz. Zira Allah Resulü (SAV), "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir" buyurarak Allah Teala'nın kelamının ve sünnetin değerini aşikar etmiştir. Sizler için İslam alimlerinin sünnet-i şerif hakkındaki cümlelerini araştırdık.
◾ İzlenen yol anlamına sünnet, Allah Resulü'nün (SAV) söylediği sözler, yaptığı fiiller ve tasviplerini kapsayan bir kavramdır. Asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın kitabına ve Resulullah'ın (SAV) sünnetine sıkı sıkıya sarılma gayreti içinde olmuşlardır.
◾ Resul-i Ekrem'e (SAV) itaat etmek, O'nun (SAV) sünnetine bağlanmaktır. Bu da dolaylı olarak Allah Resulü'nün (SAV) dayanağı olan Kur'an-ı Kerim'e itaat emek anlamına gelir.
◾ Ashab-ı Kiram, tabiin, tebeut-tabiin ve sonraki kuşaklar sünnete bağlılık konusunda ayrıca dikkat etmişler, bu hususlara titizlikle hassasiyet göstermişlerdir. Sünnet-i Seniyye; Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve yaşama uygulanmış hali olarak kabul edilmiştir.
◾ Hz. Peygamber (SAV) hayatı boyunca güzel söz söylemiş, etrafındaki insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim namazı emretmiş, Allah Resulü (SAV) namazın nasıl kılınacağını Müslümanlara öğretmiştir. Alimler sünnete bağlılığı Allah Teala'ya bağlılığın ön kabulü olarak görmüşlerdir.
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"Allah'ın habibine, ahlakında, efalinde, emirlerinde ve sünnetlerinde tabi olmak Allah'ı sevmenin alametlerindendir"
Zûnnûn el Mısrî
Zûnnûn el Mısrî kimdir?
9. yüzyılın en bilinen simalarından olan Zünnun el-Mısri, İmam Malik ve Süfyân b. Uyeyne gibi büyük alimlerden hadis nakletmiştir. Mısır'da yıllar boyunca verdiği vaazlarla geniş kitlelere hitap etmiştir.
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"Günlerce halkın nüktelerinden bir nükte kalbime her düşüşünde, onu ancak iki adil şahitle, kitap ve sünnetle kabul ederdim"
Ebû Süleyman ed Dârânî
Ebu Süleyman ed-Darani kimdir?
"Bündarü'l caiin" yani "açların önderi" lakabıyla tanınan Darani, işari tefsir ekolünün ilk temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Pek çok talebe yetiştirmiştir.