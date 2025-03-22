Alimlerin gözünden sünnetin değeri

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"Günlerce halkın nüktelerinden bir nükte kalbime her düşüşünde, onu ancak iki adil şahitle, kitap ve sünnetle kabul ederdim"

Ebû Süleyman ed Dârânî

Ebu Süleyman ed-Darani kimdir?

"Bündarü'l caiin" yani "açların önderi" lakabıyla tanınan Darani, işari tefsir ekolünün ilk temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Pek çok talebe yetiştirmiştir.

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ