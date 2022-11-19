Alemlerin Rabbine arzuhal: Dua

◾ Kulun aciz bir varlık olarak gerçekleştirdiği dua da öne çıkan hususlardan biri de temiz bir kalp ve kibirden uzak bir ruh hali ile yani mücerred bir vaziyetle Allah'a (CC) yönelmesidir.

◾ Dua ederken hem korku hem de umut arasında olmak bizzat Allah Teala tarafından buyrulur. Sizler için Resulullah Efendimizin (SAV) duaya dair veciz hadis-i şeriflerini bir araya getirdik.

İçimizdeki kurtçuk