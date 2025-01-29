2025 Şaban ayı ne zaman başlıyor?
Şaban ayı, hicri yılın 8. ayını teşkil etmekte... "Dağılmak, gruplara ayrılmak" manasına gelen şa'b kökünden türemiştir. Recep ayından sonra Ramazan'dan önce olan Şaban ayı, üç aylardan ikincisi olarak bilinir. Müslümanların manevi iklimi olan Üç ayların ilki olan Recep ayı 30 Ocak Perşembe gecesi sona erecek. Bu dönemin ikinci ayını teşkil eden Şaban ayı 2025 yılında hangi aya ve güne geleceği ise merak ediliyor. Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı hangi gün başlıyor? İşte, Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ilk günü...
🔸 İslam alemi için bir arınma dönemi olan üç ayların ilki geride kaldı. Bu manevi zamanın ikincisi yani Şaban ayı hanelerimize misafir olmak için geldi.
🔸 2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak Cuma gününe tekabül etmektedir. O gün başlayacak olan, üç ayların ikincisini Müslümanlar olarak en iyi şekilde idrak etmek isteriz.
🔸 Rahmetin oluk oluk yağdığı üç aylara, Recep ayı ile giriş yapmıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 01 Ocak 2025 günü başlamıştı.
🔸 Üç ayların başlaması ile tüm Müslümanlar ibadetlerine en iyi şekilde idrak etme gayreti içine girmişlerdir. Bu manevi dönemde yapılması gereken hususlar anlatılmaktadır.
🔸 Şaban ayı, hicrî yılın 8. ayıdır. "Dağılmak, gruplara ayrılmak" manasındaki şa'b kökünden türemiştir. Receb'ten sonra Ramazan'dan önce olan Şaban ayı, üç aylardan ikincisi olarak bilinir.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayı dışında en çok bu ayda oruç tuttuğu rivayet edilmektedir. İslam tarihinde Şaban ayında önemli olaylar meydana gelmiştir.
🔸 Oruç, Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) Şaban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tutardı. Bazen de tamamını oruçlu geçirirdi. Ancak Resulullah'ın (SAV) Receb ve Şaban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna dair sahih bir rivayet mevcut değildir.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Hafsa (RANHA) ile Şaban ayında evlenmiştir. Bunun yanında, Resulullah'ın sevgili torunu Hz. Hüseyin (RA) Şaban ayında doğmuştur.
🔸 Nesâî'de geçen bir rivayette Üsâme b. Zeyd (RA) şöyle demiştir: "Resulullah (SAV), Şaban ayında tuttuğu orucu hiçbir ayda tutmadı. Kendisine, "Ya Resulallah! Senin, Şaban ayında tuttuğun orucu başka bir ayda tutmadığını gördüm" dedim. Şöyle buyurdu: "Şaban, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil bulunduğu ve amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celleye yükseldiği aydır. Ben de amelimin (Allah Teala'ya) oruçlu olduğum halde yükselmesini seviyorum."
(en-Nesâî', "Sıyâm",70)