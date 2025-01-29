2025 Şaban ayı ne zaman başlıyor?

1 /10 Şaban ayı ne zaman başlıyor











🔸 İslam alemi için bir arınma dönemi olan üç ayların ilki geride kaldı. Bu manevi zamanın ikincisi yani Şaban ayı hanelerimize misafir olmak için geldi.

🔸 2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak Cuma gününe tekabül etmektedir. O gün başlayacak olan, üç ayların ikincisini Müslümanlar olarak en iyi şekilde idrak etmek isteriz.