Üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç ayların başlangıcı 2025
İslam alemini manevi iklimiyle kuşatan üç aylar, gönüllere huzur getirecek. Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu rahmet dönemi bu yıl 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. İnsanlık için bir bir arınma ve silkelenme mevsimi olan bu aylarda oruç, namaz ve zikir gibi ibadetleri ifa etmek Müslümanlar için bir fırsattır. Peki, Üç ayların başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor 2024? 2024 Üç aylar ne zaman giriyor? İşte, Üç aylar ile ilgili bilmeniz gerekenler...
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
🔹 Recep, Şaban, Ramazan; İslam alemi için manevi bir iklimi temsil etmektedir. Bu kıymetli dönem, Recep ayı ile başlayıp Ramazan Bayramı ile sona erer.
🔹 Bu kıymetli dönem tüm Müslümanların, dini hissiyat ve ibadetlerini artırmasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda gündelik hayatlarını sorgulayarak kulluk noktasında bir yenileme ve zenginleşme fırsatı bulmaktadırlar.
2025 ÜÇ AYLAR BAŞLANCI
🔹 Rahmet ve mağfiret dönemi olan Üç aylara, Recep ayı ile birlikte giriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu Üç Aylar, 01 Ocak 2025 günü başlayacak.
🔹 Üç ayların başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte İslam alemi "Üç aylar ibadetlerini" ihya edecek. Bu, tüm Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor.
ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?
🔹 Birbirinden kıymetli gün ve gecelerden olan; Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gibi mübarek zaman dilimleri içerisinde bulunduğu üç aylar, Müslümanlar için oldukça ehemmiyet taşımaktadır.
🔹 Müminler bu dönemde ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olurlar ve olmak isterler.
RECEP, ŞABAN RAMAZAN AYLARI
🔹 Üç aylar gibi oldukça önemli olan bu zaman diliminde önemli günler yer alıyor; Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesi olarak idrak edilecek.
🔹 Kandil gecelerinden olan Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı için oldukça önemlidir.
REGAİP KANDİLİ 2 OCAK 2025 PERŞEMBE
🔹 Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran mübarek üç ayların başlangıcı Regaib gecesi olarak bilinir. Regaip Kandili, Diyanet 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre, 2 Ocak 2025 tarihinde idrak edilecek.
🔹 Aynı zamanda On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan üç aylarda, Allah (CC) rahmet ve bereket kapılarını sonuna kadar açtığı bilinir. Bu mübarek mevsim, Müslümanların kendilerine çekidüzen vermesi için bir fırsattır.