Üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç ayların başlangıcı 2025

2 /10 Üç aylar başlangıcı











2025 ÜÇ AYLAR BAŞLANCI

🔹 Rahmet ve mağfiret dönemi olan Üç aylara, Recep ayı ile birlikte giriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu Üç Aylar, 01 Ocak 2025 günü başlayacak.

🔹 Üç ayların başlangıç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte İslam alemi "Üç aylar ibadetlerini" ihya edecek. Bu, tüm Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor.