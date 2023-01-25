Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günü oruç tutulur mu?
Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günü oruç tutulur mu?
Regaip Kandili, rahmet ve mağfiretin bol olduğu, feyiz ve bereketin gökten oluk oluk yağdığı Üç ayların ilk haftasında yer alan mübarek bir gecedir. Hürmete layık manasına gelen "ragibe"den gelen Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak 2023 Perşembe gecesi idrak edilecek. Alimler bilhassa Regaip Kandili'nde bol bol nafile ibadet yapılmasını tavsiye ediyorlar. Regaip Kandili'nde oruç tutmak nafile ibadetlerin başına gelir. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2023 Regaip Kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte Regaip Kandili orucu ile ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 25.01.2023
19:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
19:12