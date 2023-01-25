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Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günü oruç tutulur mu?

Regaip Kandili, rahmet ve mağfiretin bol olduğu, feyiz ve bereketin gökten oluk oluk yağdığı Üç ayların ilk haftasında yer alan mübarek bir gecedir. Hürmete layık manasına gelen "ragibe"den gelen Regaip Kandili bu yıl 26 Ocak 2023 Perşembe gecesi idrak edilecek. Alimler bilhassa Regaip Kandili'nde bol bol nafile ibadet yapılmasını tavsiye ediyorlar. Regaip Kandili'nde oruç tutmak nafile ibadetlerin başına gelir. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2023 Regaip Kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte Regaip Kandili orucu ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.01.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 19:12
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REGAİP KANDİLİ

🔹 Regaip Kandili, İslam dünyasının heyecan ve sevinçle beklediği mübarek gecelerden biridir. Regaip Kandili bir feyz ve şükür gecesidir. Bu yıl Regaip Kandili 26 Ocak 2023 tarihinde, Perşembe gecesi idrak edilecek.

🔹 Regaip Kandili'ni en iyi şekilde ihya etmek tüm Müslümanların nihai hedefi. Perşembeyi cumaya bağlayan bu mübarek geceyi en faydalı şekilde geçirmek ise bol bol tevbe istiğfar ve ibadetler ile mümkün.

Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?

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2023 REGAİP KANDİLİ

🔹 İslam'ın temel şartlarından biri şüphesiz oruç ibadetidir. Oruç, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlıdır.

🔹 Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik gereklidir.

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), 7 -10 yaş arasındaki bir çocuğun namaza alıştırılmasını buyurmuştur. Bu durum oruç ibadeti için de geçerlidir.

Regaip kandili orucu ne zaman tutulur?

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

🔹 Regaip Kandili'nde en çok merak edilen hususlardan biri de oruç tutmanın faziletidir. Bu günün gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadettir. Bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa ederek Allah'a (CC) yönelirler.

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REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

🔹 Regaip Kandili'nin gündüzünü oruç ibadetiyle ihya etmek isteyen Müslümanların, çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinden önce oruca niyet etmeleri gerekmektedir.

🔹 26 Ocak Perşembe gününü oruç ile geçirmek çok sevaptır. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

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REGAİP KANDİLİ ORUCU

🔹 Regaip Kandili orucu, nafile oruçlardan sayılır. "Nafile oruç", "farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç" manasına gelir.

🔹 Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan (CC) umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulur.

🔹 Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür. Regaip Kandili ise o günlerden biridir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

Regaip Kandili gelenekleri nelerdir?

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