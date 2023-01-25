Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günü oruç tutulur mu?

2023 REGAİP KANDİLİ

🔹 İslam'ın temel şartlarından biri şüphesiz oruç ibadetidir. Oruç, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlıdır.

🔹 Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik gereklidir.

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), 7 -10 yaş arasındaki bir çocuğun namaza alıştırılmasını buyurmuştur. Bu durum oruç ibadeti için de geçerlidir.

Regaip kandili orucu ne zaman tutulur?