Ekrem Demirli'nin kaleminden Kur'an-ı Kerim'in anlamına yolculuk
Yayınlanma Tarihi: 21.06.2026 12:14
Çalışmaları ve araştırmaları ile İslam düşüncesine önemli katkılar sunan Ekrem Demirli, yakın bir zaman önce Fikriyat Yayınları tarafından yayınlanan Bir Mektup Geldi O'ndan Kur'an'ın Anlamına Yolculuk başlıklı eserinde Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimelerinin manasına doğru bir yolculuk yapıyor. Okuyucuyu bir anlam yolculuğuna davet eden Demirli, Hak Teala'nın kelamını bir mektup olarak sunuyor. Bir Mektup Geldi O'ndan Kur'an'ın Anlamına Yolculuk kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.
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Arzuların aklı yuttuğu bir anda, insanın nefs muhasebesinde hemcinsinin iyiliklerini bir sebep olarak yad etmesi, geleneksel ahlakta anlamlı olsa bile dinde değersiz bir iş olmalıdır.
Ekrem Demirli
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Teslimiyet bir mümin için iki kavramı daha ortaya çıkartır: Tevekkül ve rıza.
Ekrem Demirli