Ekrem Demirli’nin kaleminden Kur’an-ı Kerim’in anlamına yolculuk

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Arzuların aklı yuttuğu bir anda, insanın nefs muhasebesinde hemcinsinin iyiliklerini bir sebep olarak yad etmesi, geleneksel ahlakta anlamlı olsa bile dinde değersiz bir iş olmalıdır.

Ekrem Demirli

GÖRÜNMEK NAFİLE BİR MECBURİYETTİR