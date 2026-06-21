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Ekrem Demirli'nin kaleminden Kur'an-ı Kerim'in anlamına yolculuk

Yayınlanma Tarihi: 21.06.2026 12:14

Çalışmaları ve araştırmaları ile İslam düşüncesine önemli katkılar sunan Ekrem Demirli, yakın bir zaman önce Fikriyat Yayınları tarafından yayınlanan Bir Mektup Geldi O'ndan Kur'an'ın Anlamına Yolculuk başlıklı eserinde Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimelerinin manasına doğru bir yolculuk yapıyor. Okuyucuyu bir anlam yolculuğuna davet eden Demirli, Hak Teala'nın kelamını bir mektup olarak sunuyor. Bir Mektup Geldi O'ndan Kur'an'ın Anlamına Yolculuk kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

1/20

Akıllar arasındaki çelişki ve çatışma, korumak istedikleri hayatlar ve kâr-zarar telakkileri arasındaki çatışmalardan başka bir şey değildir.

Ekrem Demirli

2/20

Arzuların aklı yuttuğu bir anda, insanın nefs muhasebesinde hemcinsinin iyiliklerini bir sebep olarak yad etmesi, geleneksel ahlakta anlamlı olsa bile dinde değersiz bir iş olmalıdır.

Ekrem Demirli

GÖRÜNMEK NAFİLE BİR MECBURİYETTİR

3/20

Rehberlik ancak kirlendiğimiz yerden çıkarak bize temizliği getirenin yapabileceği bir iştir.

Ekrem Demirli

4/20

Teslimiyet bir mümin için iki kavramı daha ortaya çıkartır: Tevekkül ve rıza.

Ekrem Demirli

HEVÂ GÜCÜ VEYA VAR OLMA SEVGİSİ

5/20

İnsanın insanla ilişkisi sadece dili inşa etmez; aynı zamanda ortaya çıkardığı sorunlarla idraki ve zihni de yapılandırır, insanın kendini ve evreni bu istikamette tahlil etmesine zemin teşkil eder.

Ekrem Demirli

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