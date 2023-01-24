2023 Regaip Kandili namazı

REGAİP KELİME KÖKENİ

🔸 Arapça bir kelime olan "Regâib", "reğabe" kökünden türemiştir. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" anlamlarına gelir.

🔸 Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm Müslüman alemince sevinçle karşılanır.