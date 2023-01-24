2023 Regaip Kandili namazı
İslam aleminin özel günlerinden Regaip Kandili, üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesinde idrak edilir. Bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, "Regaip Kandili namazını" çokça merak ediyor. Peki, Regaip kandili namazı var mı? Regaip kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Regaip Kandili namazı kaç rekattır? Regaip gecesinde kaç rekat namaz kılınır? İşte 2023 Regaip Kandili namazı hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 26.01.2023
16:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
16:48
REGAİP KELİME KÖKENİ
🔸 Arapça bir kelime olan "
Regâib", " reğabe" kökünden türemiştir. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" anlamlarına gelir.
🔸 Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili,
"rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm Müslüman alemince sevinçle karşılanır.
Regaib Kandili ne demek?
REGAİP KANDİLİ
🔸
Regaib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak " reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'an'da sekiz yerde geçer ve "reğabe"nin ifade ettiği mana için kullanılır. Terim olarak Regâib, Türkçe kandil dediğimiz mübarek gecelerden biridir.
🔸 Regaib'in diğer kandillerden farkı ve önemi, hem
Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesine denk gelişidir. Recep ayının ehemmiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu özel gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından da oldukça önemlidir.
REGAİP KANDİLİ KUR'AN-I KERİM'DE NASIL GEÇİYOR?
🔸 "
Yerğabu" haliyle Bakara Suresi'nin 130. ayetinde; " terğabûne" haliyle Nisa Suresi'nin 127. ayetinde; " yerğabû" haliyle Tevbe Suresi'nin 120. ayetinde; " rağıbûne" haliyle Tevbe Suresi'nin 59. ayeti ve Kalem Suresi'nde geçer. " Rağaben" haliyle Enbiyâ Suresi'nin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah Suresi'nin 8. ayetinde geçmektedir.
Regaip Kandili gelenekleri nelerdir?
REGAİP KANDİLİ NAMAZI
◾ Tüm Müslümanların heyecanla beklediği bu mübarek gün içinde şükretmek, zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı (CC) anmak icap eder.
Taha Suresi'nin 14. ayetinde belirtildiği üzerine en önemli ibadetlerden biridir. "Allah'ı (CC) anmak (zikir) için namaz kılmak"
◾ Kılınan nafile namaz ve ardından Cenab-ı Hakk'a (CC) yapılan dualar, bu
gecenin ihyası için önemlidir. Akşam ile yatsı arasında 12 rekat hacet namazı kılınabilir.
Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NİYET ETMEK
🔸
Peygamberimiz (SAV) bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan (CC) veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı (CC) övgüleyip sena etsin, Allah Resulü'ne (SAV) salat ve selam getirsin. Daha sonra şöyle desin:
"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!"
(Tirmizî, "Salât", 140, 348)