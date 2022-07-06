2022 Kurban bayramı ulaşım ücretsiz mi İstanbul?
Hz. İbrahim'den bugüne uzanan Allah için kurban verme ibadeti, maddi durumu yerinde olan her Müslümanın yapması gereken bir sorumluluktur. Kurban Bayramına çok az bir vakit kaldı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı dört gün mü? Kurban bayramı ulaşım ücretsiz mi İstanbul'da?
Giriş Tarihi: 06.07.2022
15:54
Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
20:02
• 8 Temmuz Cuma günü Arefe günü olurken, dört gün süren bayramın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günü olacak.
9 Temmuz'da başlayan bayram, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi ve 12 Temmuz Salı günlerini kapsıyor.
• Kurban Bayramı dördüncü günü olan 12 Temmuz Salı günü sona erecek. 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Arefe günü yarım gün tatil olacak.
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• Kurban Bayramı Temmuz ayının 9'una denk geliyor. Cumartesi günü başlayan bayram 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
• Kamuda çalışanlar için bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. • 15 Temmuz ile bayram tatilinin ard arda gelmesi üzerine arada kalan iki gün idari izin sayılarak bayram tatili ile birleştirilerek tatil günü 9'a çıkarıldı.
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• Resmi makamlarca yapılan açıklamaya göre iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz tarihleri kamu çalışanları için idari izin olarak açıkladı.
• Kamu çalışanları 9 gün tatil yaparken özel sektör çalışanları 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.
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Kurban Bayramında ulaşım yolları
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak.
• Kurban Bayramı süresince devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleşecek.
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