2022 Kurban bayramı ulaşım ücretsiz mi İstanbul?

Hz. İbrahim'den bugüne uzanan Allah için kurban verme ibadeti, maddi durumu yerinde olan her Müslümanın yapması gereken bir sorumluluktur. Kurban Bayramına çok az bir vakit kaldı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı dört gün mü? Kurban bayramı ulaşım ücretsiz mi İstanbul'da?