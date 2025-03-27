15 Ayet ile Çalışkan Olmanın Fazileti
Yayınlanma Tarihi: Mart 27, 2025 12:24 Güncelleme Tarihi: Mart 27, 2025 13:07
İslam'da çalışmak bir ibadettir. İslam'ın temel gayesi insanların mutluluğudur. Allah kullarına hem dünyada hem de ahiret hayatında mutlu olmanın yollarını göstermiştir. Bunları Kur'an-ı Kerim'de açıkça dile getirmiştir. Çalışmanın mutlaka bir karşılığı olacağı, insanlarının emeklerinin asla zayi olmayacağını Allah ayetleri ile dile getirmiştir. Sizlere çalışkan olmanın fazileti hakkında 15 ayet derledik.
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"Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir."
Necm Suresi 40. Ayet
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"Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir."
Nisa Suresi 32. Ayet
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"Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez."
Kasas Suresi 77. Ayet