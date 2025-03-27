15 Ayet ile Çalışkan Olmanın Fazileti

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"Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir."

Nisa Suresi 32. Ayet

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ