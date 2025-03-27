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15 Ayet ile Çalışkan Olmanın Fazileti

Yayınlanma Tarihi: Mart 27, 2025 12:24 Güncelleme Tarihi: Mart 27, 2025 13:07

İslam'da çalışmak bir ibadettir. İslam'ın temel gayesi insanların mutluluğudur. Allah kullarına hem dünyada hem de ahiret hayatında mutlu olmanın yollarını göstermiştir. Bunları Kur'an-ı Kerim'de açıkça dile getirmiştir. Çalışmanın mutlaka bir karşılığı olacağı, insanlarının emeklerinin asla zayi olmayacağını Allah ayetleri ile dile getirmiştir. Sizlere çalışkan olmanın fazileti hakkında 15 ayet derledik.

1/15

🔸

"Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir."

Necm Suresi 40. Ayet

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

2/15

🔸

"Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir."

Necm Suresi 41. Ayet

3/15

🔸

"Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir."

Nisa Suresi 32. Ayet

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

4/15

🔸

Mûsâ, şöyle dedi: "Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir hâlde iken (istemeyerek) yaptım."

Şuarâ Suresi 20. Ayet

5/15

🔸

"Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez."

Kasas Suresi 77. Ayet

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

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