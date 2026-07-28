İslam hukukunda butlan kavramı

1 /10 İslam hukukunda butlan















🔸İslam hukuk sisteminde hukuki işlemler, geçerli olup olmamalarına göre temel olarak iki gruba ayrılır. Ancak geçersiz işlemler konusunda mezhepler arasında bir görüş ayrılığı vardır.

🔸Hanefi mezhebi dışındaki çoğunluk, geçerli olmayan tüm işlemleri tek bir başlık altında toplayıp "batıl" olarak kabul ederler. Hanefiler ise geçersiz işlemleri batıl ve fasid olarak ikiye ayırarak ikisine de birbirinden farklı hukuki sonuçlar bağlarlar.

Dört büyük mezhep ve isimleri