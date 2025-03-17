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12 Hadis ile Merhametin Fazileti

Yayınlanma Tarihi: Mart 17, 2025 10:22 Güncelleme Tarihi: Mart 17, 2025 10:32

Allah'ın kullarına ikram ettiği imanın en güzel meyvesi merhamettir. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah-u Teala (CC) insanlara kendisini en çok "Rahman" ve "Rahim isimleri ile tanıtır. Merhamet, esirgemek ve şefkat etmektir; acımak ve insaflı davranmaktır; kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Merhamet, Allah'ın Rahman isminin bir yansımasıdır. Sizlere merhametin fazileti hakkında 12 hadis hazırladık.

1/12

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Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer."

(Müslim, Birr, 66; B6011 Buhârî, Edeb, 27)

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2/12

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Abdullah b. Amr, Hz. Peygamber"e (sav) nispet ederek şunu nakletmiştir: "Merhametliler (var ya!)... Rahmân, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size merhamet etsin."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 58; T1924 Tirmizî, Birr, 16)

3/12

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Ebû Hüreyre diyor ki: "Ebu"l-Kâsım"ı (Hz. Peygamber"i) (sav) şöyle derken işittim: "Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır."

(Tirmizî, Birr, 16; D4942 Ebû Dâvûd, Edeb, 58)

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4/12

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Cerîr b. Abdullah"ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez."

(Buhârî, Tevhîd, 2; M6030 Müslim, Fedâil, 66)

5/12

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Ebû Hüreyre"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça (rahmet) sayesinde bütün mahlûklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta kısrak (yavrusunu emzirirken) basıp da ona zarar verme korkusuyla ayağını (bu rahmetin eseriyle) kaldırır."

(Buhârî, Edeb,19)

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