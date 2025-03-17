12 Hadis ile Merhametin Fazileti

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Ebû Hüreyre"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça (rahmet) sayesinde bütün mahlûklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta kısrak (yavrusunu emzirirken) basıp da ona zarar verme korkusuyla ayağını (bu rahmetin eseriyle) kaldırır."

(Buhârî, Edeb,19)