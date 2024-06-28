10 Maddede Sultanahmet Camii

◾ Osmanlı dini ve sosyal yaşamında çok önemli bir noktada olan Sultanahmet Camii, Ayasofya'nın tam karşısında Osmanlı medeniyetinin kendisini ispatıydı.

◾ Caminin kendisine has farklı özellikleri, gelenekleri vardı. Bunlardan birisi de cami müezzinlerinin her sene Ramazan ayında en az dört defa Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeleriydi.

I. AHMED'İN DUASI