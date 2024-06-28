10 Maddede Sultanahmet Camii
Klasik Osmanlı çağının son büyük mabedi olarak kabul edilen Sultanahmet Camii, pek çok yönden Osmanlı mimari tarihinde eşsiz özelliklere sahipti. Caminin mimarı Sedefkar Mehmed Ağa, 19 yılını Mimar Sinan'ın yanında geçirmiş bir ustaydı. Sultan I. Ahmed, hamleleri ve icraatleri ile Osmanlı tarihinde bir devri kapayan önemli bir padişahtı. Sultan, inşa ettirdiği mabed ile adeta Osmanlı'da yeni bir döneme geçildiğini taşa kazımıştı.
Giriş Tarihi: 28.06.2024
16:21
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
16:24
◾ Osmanlı
dini ve sosyal yaşamında çok önemli bir noktada olan Sultanahmet Camii, Ayasofya'nın tam karşısında Osmanlı medeniyetinin kendisini ispatıydı.
◾ Caminin kendisine
has farklı özellikleri, gelenekleri vardı. Bunlardan birisi de cami müezzinlerinin her sene Ramazan ayında en az dört defa Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeleriydi.
I. AHMED'İN DUASI
◾ I.
Ahmed'in göz bebeği olan cami içinde en çok öne çıkan detaylardan birisi çiniler. İznik ve Kütahya'da üretilen Osmanlı çinileri estetik seviyesi yüksek eserler olarak Sultanahmet Camii'nde yer aldı.
◾ Sultanahmet Camii içerisinde
21043 çini mevcut. Özellikle yabancı turistler çinilerle meydana getirilen manevi atmosferden dolayı camiye "Blue Mosque" "Mavi Cami" demekte.
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Sultanahmet Camii'ni emsallerinden ayıran önemli bir özelliği de banisi Sultan I. Ahmed Han'ın Ramazan ayında caminin hünkar mahfilinde itikafa girmesiydi.
◾ Böyle bir bilgi başka bir
sultan ve cami için mevcut değilken Sultan I. Ahmed'in Ramazan ayının son on gününü ibadethanede itikafa girerek geçirmesi unutulmaması gereken tarihi bir detay.
SULTAN I. AHMED VE 14 SAYISINDAKİ GİZEM
Mimar Sinan'ın öğrencisi yaptı
◾ Sultan I
. Ahmed Han külliye inşaatında mimarlık yapması için 19 yıl boyunca Mimar Sinan'ın yanında çalışan Sedefkar Mehmed Ağa'yı seçmişti.
◾ Aslen
Arnavut olan Sedefkar Mehmed Ağa, 1606 yılında mimarbaşı olmuştu. Külliye inşaatının bitmesinin ardından Sedefkar Mehmed Ağa Osmanlı mimari tarihinin en önemli isimlerinden biri olmuştu.
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Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde Sadrazamlık görevini ifa eden Sokullu Mehmet Paşa'nın İbrahim Han isimli bir oğlu vardı.
◾ Sultan I. Ahmed'in
başkapıcısı olan İbrahim Han, babasından kendisine miras kalan Atmeydanı arazisini cami inşaatı için Sultan I. Ahmed'e hediye etmişti.
SOKULLU'NUN ÇOBANLIKTAN BAŞLAYAN SERÜVENİ