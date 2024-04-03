Yahudilerin son kehaneti Kızıl düveler neden Filistin'de?

🔸 Bu 5 kızıl ineğin, Aşırıcı Yahudilerin Üçüncü Tapınak'ı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı'nda bir tören ile kurban ederek yakılacağı ve kanları ile bölgenin 'arınacağı' söyleniyor.

🔸 2023 yılında AWP yani Arap Dünyası Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Kudüs ve Miras Bakanlığı Genel Müdürü Nathaniel Isaac, Facebook sayfasında bir açıklama yaptı. Isaac, açıklamasında inekler hakkında aylar önce bilgi verildiğini ve havaalanında teslim alındıklarını dile getirdi.

🔴 Ancak bu haberler, açıklanan olayların Yahudilerin "kurban etme" ve "arınma" konusuna bağlanmadı. Peki, 5 kızıl inek ile Yahudiler kıyamet mi koparacak? Mescid-i Aksa yıkılıp yerine Süleyman Mabedi mi inşa edilecek ve bunun 5 kızıl inek ile bağlantısı nedir?