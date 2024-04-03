Yahudilerin son kehaneti Kızıl düveler neden Filistin'de?
İsrail'e bağlı olarak bilinen bir televizyon kanalı, siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan Kubbetu's Sahra'nın yerine 'Üçüncü Tapınak' inşa etmeyi amaçlıyor. Sözde 'Kızıl İnek' kehanetiyle de tahsis ettiği fonlarla ilgili geçtiğimiz hafta bir haber yayınlandı. Peki, katil siyonistler neyin peşinde? 5 kızıl inek ile Yahudiler gerçekten bir kıyamet mi koparacak? Mescid-i Aksa yıkılıp yerine Süleyman Mabedi mi inşa edilecek ve bunun 5 kızıl inek ile bağlantısı ne? Tüm detaylar Fikriyat'ta...
Giriş Tarihi: 03.04.2024
12:49
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:58
🔸 İsrail'e bağlı olarak bilinen televizyon kanalı;
Kanal 12 geçtiğimiz hafta, siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan Kubbetu's Sahra'nın yerine 'Üçüncü Tapınak'ı inşa etmeyi amaçlayan 'Kızıl İnek' projesini uygulamak amacıyla tahsis ettiği fonlarla ilgili bir haber yayınladı.
🔸 Siyonist Yahudilere bağlı olan bu kanalda yer alan habere göre bakanlıkta görevli bulunan
iki yetkilinin, ABD'nin Teksas eyaletinden 'beş kızıl ineği' getirdiği, Ben Gurion Havaalanı'nda da karşıladığı bilgisi verildi.
Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar
🔸 Bu
5 kızıl ineğin, Aşırıcı Yahudilerin Üçüncü Tapınak'ı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı'nda bir tören ile kurban ederek yakılacağı ve kanları ile bölgenin 'arınacağı' söyleniyor.
🔸 2023 yılında
AWP yani Arap Dünyası Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Kudüs ve Miras Bakanlığı Genel Müdürü Nathaniel Isaac, Facebook sayfasında bir açıklama yaptı. Isaac, açıklamasında inekler hakkında aylar önce bilgi verildiğini ve havaalanında teslim alındıklarını dile getirdi.
🔴 Ancak bu haberler, açıklanan olayların Yahudilerin "kurban etme" ve "arınma" konusuna bağlanmadı. Peki,
5 kızıl inek ile Yahudiler kıyamet mi koparacak? Mescid-i Aksa yıkılıp yerine Süleyman Mabedi mi inşa edilecek ve bunun 5 kızıl inek ile bağlantısı nedir?
🔸 Bazı Yahudi inançlarına göre
"kızıl ineğin" doğması demek, Mescid-i Aksa'nın yıkılacağını ve "Üçüncü Tapınak"ın inşa edileceğini gösteriyor.
🔸 Geçmiş yıllarda meydana gelen bir olayda;
Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerleşkede, radikal Yahudilerin keçi kurban etmek istediklerine dair haberlerin ardından Hamas'ın camiyi koruma çağrısı üzerine bir araya gelmişlerdi. O zaman bir keçinin kurban edilmek istenmesi şiddeti tırmandırmıştı. Şimdi ise fanatik Yahudiler 5 kızıl ineği kurban etmeye hazırlanıyor.
➡ Filistin Devlet Başkanı'nın Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş, Mescid-i Aksa'da kızıl inek kurban etme fikrini yaymaya başlamanın tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
"Yerleşimcilerin inekleri kesmesi durumunda, bu her şeyi yakıp kavurabilecek bir kıvılcım olacak. Kurban veya inek kesmekten bahsetmek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan ihlallerinin devamıdır. Filistinliler, bedeli ne olursa olsun bunun gerçekleşmesine asla izin vermeyecek."
5 başlıkta Filistin meselesi
5 KIZIL İNEK MESELESİ NEREDEN GELİYOR?
5 KIZIL İNEK MESELESİ NEREDEN GELİYOR?
🔸 Hz.
Musa'nın (AS) Yahudilere tevbe etmeleri için bir sarı buzağı kurban etmelerini istediği kıssa, Bakara suresinde geçer ve orada bu olay çok net anlatılır:
Hz. Musa'nın düşmanları, birini öldürüp cesedini onun evinin kapısına atarlar, Hz. Musa'yı onu öldürmekle suçlarlar ve derler ki: "Eğer katil başkası ise, Rabbine sor ve onu bize tanıt." Hz. Musa: "Allah diyor ki bir inek kurban edin ve etini ölünün üzerine koyun ki o canlansın ve katili teşhis etsin" der Yahudiler, Hz. Musa'ya: "Bu ineğin özellikleri nasıl olmalı? Bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş? Bize açıklasın" derler.
(Bakara: 67-76)
❗ İşte
Kur'an- ı Kerim'de bahsedilen bu sarı inek, Tevrat'ta kızıl olarak geçer.
BU BİR DİN SAVAŞI MI?
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Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh İ krime Sabri, konuya ilişkin İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki ' sözde' hakkını kanıtlayamadığını ve burada İbranilerin eski tarihiyle ilgili tek bir taş bile bulamadığını dile getirmişti. Burada işgalcilerin böyle bir kanıt için Mescid-i Aksa'nın altını karış karış aradıklarını hatırlayalım.
İkrime Sabri kimdir?
1973 yılından bu yana işgalcilere karşı yazdıkları ve söyledikleri ile direnen en önemli münevverlerden olan Şeyh İkrime Sabri, "Minberin Muhafızı" olarak anılıyor.
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Filistin'i abluka altına alan radikal Yahudiler, Tevrat'ta geçen kızıl inek miti aracığı ile dünyadaki Yahudileri Filistin'e getirip Mescid-i Aksa'nın yerine bina edecekleri sözde k endi kutsal mabetlerini inşa etme emelleri içine çekme faaliyetlerinde bulunuyorlar.
Kudüs ve Filistin kronolojisi