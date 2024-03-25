Şifa Hastanesi'nde katliam

🔹 Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail tankları, Şifa Hastanesi'nin ana binasının üst katını bombalayarak büyük hasara yol açtı.

🔹 İsrail'in Şifa Hastanesi'nin batısındaki bir evi hedef aldığı hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşamazken, bölgedeki siviller büyük zorluklarla bazı yaralıları Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesine nakletti.

🔹 Hastanenin kuzeyindeki Ayidiyye caddesinde İsrail güçleri ile direniş güçleri arasında sabahın erken saatlerine kadar devam eden şiddetli çatışmalar yaşandı.