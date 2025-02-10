Sarı serum nedir, ne işe yarar? Uzmanlardan sarı serum uyarısı!

5 /10 SARI SERUM TEHLİKELİ Mİ?











◻ Sarı serum, doktor kontrolünde ve uygun dozda kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Fakat bilinçsiz ve gereksiz kullanım çok büyük sağlık riskleri içermektedir. Atom serumunu; doktor kontrolü olmadan ve eczane dışı yerlerden temin etmek ölümle sonuçlandırabilir.

◻ Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan; "Bunun daha tehlikelisi evde yapılıyor olması. Anafilaksi dediğimiz şey ne? Önce kızarırsınız, kaşınırsınız, kabarırsınız sonra solunumunuz etkilenmeye başlar. Solunum yolunuz tamamen tıkanır. Ondan sonra da kalbiniz durur. Bu bahsettiğim olaylar bir dakika içinde bile gelişebilir, on dakika da bir saatte de gelişebilir." diyerek, sarı serumun evde kullanılmasının çok riskli olduğunu açıkladı.