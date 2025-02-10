Sarı serum nedir, ne işe yarar? Uzmanlardan sarı serum uyarısı!
Son günlerde gündeme gelen sarı serum için kırmızı alarm verildi. "Atom" ve "sarı serum" olarak ifade edilen serum tedavisine karşı uzmanlardan uyarılar geliyor. Sarı serum sonucu hayatını kaybeden hastaların olması, sarı serum ile ilgili akıllarda soru işareti oluşturdu. Peki, sarı serum nedir, sarı serum neden tehlikeli, sarı serumun yan etkileri neler?
◻ Son günlerde, sarı serumla ilgili çıkan haberler çokça konuşulur oldu. "Atom" veya "sarı serum" olarak ifade edilen serum tedavisine karşı uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor.
◻ Sağlık sektöründeki uzmanlardan, sarı seruma talebinin sonbahar ve kış aylarında daha çok gözlemlendiği tespitleri de yapılmakta. Doktorlar bilhassa bu dönemlerde dikkat edilmesi gereketiğini vurguladı.
Uyku apnesi ve tedavi yöntemleri
◻ Sarı serumun yan etkilerinden ve neden tehlikeli olduğundan bahsetmeden evvel, sarı serumun ne olduğundan bahsedelim. Öncelikle sarı serumlar doktor kontrolünde verilmekte.
◻ Sarı serumlar içinde; vitaminler, mineraller ve elektrolitler barındıran bir ilaç çeşididir. İçindeki bileşenlerden ötürü hastalıkların bağışıklı sistemini güçlendirmek, enerji seviyelerini artırmak ve vücudu hastalıklardan korumak maksadıyla kullanılır.
◻ Sarı serumun içinde öncelikle B vitaminleri (B1, B6, B12) vardır. B vitaminleri sinir sistemi sağlığını destekler, enerji üretimine katkı sağlar. Bunun yanında C vitamini var, o da bağışıklık sistemini güçlendirir.
◻ Aynı zamanda sarı serumun içinde; magnezyum, potasyum, çinko bulunur. Serum fizyolojik veya dekstroz çözeltisi yer alır o ise vücudun sıvı dengesini korumasında yardımcı olur.
◻ Sarı serum bilhassa; gribal enfeksiyonlar, vitamin eksikliği, kronik yorgunluk, nezle gibi durumlarda kesinlikle hekimin izni dahilinde kullanılması titizlikle takip edilmektedir.
◻ Bağışıklık sistemini güçlendirme, yorgunluk /halsizlik ile mücadele, sıvı kaybını önleme, sinir sistemi ile kas fonksiyonlarını destekleme ve vitamin eksiklerini giderme gibi durumların tedavisine dahil edilir.
◻ Sarı serum, doktor kontrolünde ve uygun dozda kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Fakat bilinçsiz ve gereksiz kullanım çok büyük sağlık riskleri içermektedir. Atom serumunu; doktor kontrolü olmadan ve eczane dışı yerlerden temin etmek ölümle sonuçlandırabilir.
◻ Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan; "Bunun daha tehlikelisi evde yapılıyor olması. Anafilaksi dediğimiz şey ne? Önce kızarırsınız, kaşınırsınız, kabarırsınız sonra solunumunuz etkilenmeye başlar. Solunum yolunuz tamamen tıkanır. Ondan sonra da kalbiniz durur. Bu bahsettiğim olaylar bir dakika içinde bile gelişebilir, on dakika da bir saatte de gelişebilir." diyerek, sarı serumun evde kullanılmasının çok riskli olduğunu açıkladı.