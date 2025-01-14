Uyku apnesi ve tedavi yöntemleri

2 /10











◽ İnsanoğlu, günlük hayata hazır olabilmek için uyur. Düzgün ve kaliteli bir uyku ile uyunup uyanıldığında ise günün kalan saatlerini idame ettirecek bir enerji depolanır.

◽ Kişiden kişiye uyku tiplemesi uyku süresi de değişmektedir. Hatta uyku doyumu, insana genetik olarak miras bırakılmış bir şeydir. Dolayısıyla kaç saat uyuduğunuz, ne zaman uyuduğunuz tamamen sizin bireysel özelliklerinizden yansır.

◽ Peki dinlenilmiş, uyku yoksunluğunun olmadığı bir uykuyu nasıl anlayabiliriz?

↪ Kişinin sabah alarmsız kendiliğinizden ve dinlenmiş olarak uyandığı zaman dilimi, gerçek uyku süresidir.