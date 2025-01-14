Uyku apnesi ve tedavi yöntemleri
Uyku apnesi, üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması nedeniyle horlamanın yaşandığı, uyku sırasında solunumun durmadan kesilip geri başladığı solunum bozukluğudur. Bu bozukluğun en yaygın türü obstrüktif uyku apnesidir. Sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi problemlere sebep olabilen uyku apnesi tedavi edilmediği zaman felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilir. Sizlere uyku apnesi ve tedavi yöntemlerini anlattık.
◽ Uyku, insanın yaşam döngüsü içerisinde hayati önem taşıyan bir ihtiyaçtır. Uyku, gündüz aktif olabilmek, gündüz faaliyetlerimizi yürütebilmek için kişinin olmazsa olmazıdır.
◽ Uykunun içinde; insanı günlük hayata hazırlayacak hücre yenilenmeleri, bağışık sistemlerinin organizasyonu, vücudun toksinlerden arınması, hormonel yapıların düzenlenmesi, hafızanın organize edilmesi gibi önemli faaliyetler gerçekleşmektedir.
◽ İnsanoğlu, günlük hayata hazır olabilmek için uyur. Düzgün ve kaliteli bir uyku ile uyunup uyanıldığında ise günün kalan saatlerini idame ettirecek bir enerji depolanır.
◽ Kişiden kişiye uyku tiplemesi uyku süresi de değişmektedir. Hatta uyku doyumu, insana genetik olarak miras bırakılmış bir şeydir. Dolayısıyla kaç saat uyuduğunuz, ne zaman uyuduğunuz tamamen sizin bireysel özelliklerinizden yansır.
◽ Peki dinlenilmiş, uyku yoksunluğunun olmadığı bir uykuyu nasıl anlayabiliriz?
↪ Kişinin sabah alarmsız kendiliğinizden ve dinlenmiş olarak uyandığı zaman dilimi, gerçek uyku süresidir.
UYKU APNESİ NEDİR?
◽ Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarındaki kasların gevşemesi ve akciğerlere hava akışının engellenmesi sonucu gerçekleşir. Bunun sonucunda solunumun sık sık durup bir uyku bozukluğuna sebep olması uyku apnesine yol açar.
◽ Uyku apnesi, sadece horlama olarak görülen beraberinde yorgun uyanma, kalp, böbrek, beyin, damarlar, bütün organ sistemlerini etkileyebilecek bir hastalık sendromudur.
◽ Üst solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda yaşanan gevşeme ile dil kökü ya da yumuşak damağın ya da oldukça büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkamasıyla en az 10 saniye nefes alamamak, uyku apnesi olarak isimlendirilir.
◽ Uyku apnesinde yaşanan tıkanıklık, birkaç saniyeden dakikalara kadar sürebilmektedir. Bu durum 1 saat içerisinde 30 hatta daha fazla kez de gerçekleşebilir. Solunumu durana kadar horlayan biri, gürültülü bir homurdanma ile yeniden nefes almaya ve horlamaya devam eder.
◽ Uyku Apnesi, horlama ile birlikte gece uykuda nefes durması ya da solunumun azalması, bununla beraber oksijenin düşmesi ve sık uyanıklarla gelen bir hastalık grubudur.
◽ Uyku apnesine sahip kişilerde, gece uyku çok sık bölündüğünden sabahleyin aşırı yorgun uyanma hali olur. Gece de kaliteli bir uyku söz konusu olmadığından gün içerisinde sürekli bir uyku ihtiyacı hasıl olur. Bu durum Narkoleptiklerdeki uyku atakları gibi değildir.