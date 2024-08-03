Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında yaşanan skandallar
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu yıl skandal açılış töreni ve oyunlarla eleştirilerin merkezinde yer aldı. Olimpiyat Oyunları'nın ilk haftasında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar fazlasıyla tepki topladı ve dikkat çekti. Yarışmalar, 26 Temmuz'da başlamıştı, 11 Ağustos'ta sona erecek olimpiyatın ilk haftası geride kalırken yaşanan skandallar "bu kadar da olur mu?" dedirtti. İşte, Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına damga vuran olaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2024
17:44
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
18:11
PARİS OLİMPİYATLARINDA YAŞANAN SKANDALLAR
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu yıl 26 Temmuz'da başladı. 11 Ağustos'ta sona erecek olimpiyatın ilk haftası geride kalırken açılışından itibaren birçok skandala da sahne oldu.
◼ Batı güruhu olimpiyat açılışında; LGBT+, pedofili, satanizm gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösteriler yapıldı. Bilhassa İslam alemine,
mesajını verdiler. "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz"
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AÇILIŞ TÖRENİNDE YAĞIŞ
◼ Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki ilk skandal sağanak nedeniyle aksaklıkların yaşanmasıydı.
Trocadero Meydanı'nda oluşturulan üstü açık tribünde töreni takip eden devlet adamları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
◼ Özellikle
basın mensupları ve sporcular yağıştan ötürü oldukça zorlandı. Yaşanan sıkıntının sebebi yeterli önlem alınmamasıydı.
OLİMPİYAT BAYRAĞI TERS ÇEKİLDİ
◼ Bir diğer skandal ise olimpiyat bayrağının ters çekilmesi oldu.
Sembolik bir anlam içeren olimpiyat bayrağı, göklere ters çekilmesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.
◼ Bayrak skandalı bununla sınırlı kalmadı. Türkiye'nin
Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde kazandığı bronz madalya seremonisinde de ülke bayrakları yanlış yükseklikte asıldı ve bu da tepkilere yol açtı.
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GÜNEY KORE "KUZEY KORE" DİYE ANONS EDİLDİ
◼ Belki de törendeki en büyük tepki alan olaylardan biri de Güney Kore'nin, Kuzey Kore olarak anons edilmesiydi. Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde yaşanan bu skandal fazlasıyla dikkat çekti.
◼ Anonsta Güney Kore kafilesi, hem Fransızca hem de İngilizce,
şeklinde tanıtıldı. Olaydan hemen sonra "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" Uluslararası Olimpiyat Komitesi hem de Paris 2024'ün organizatörleri, yanlış anonstan ötürü özür diledi.
YANLIŞ MARŞ SKANDALI
◼ Gerçekleşen bir diğer skandal ise Güney Sudan ile ilgiliydi. Güney Sudan'ın
Porto Riko ile oynadığı erkekler basketbol maçı öncesindeki seremonide Güney Sudan'ın marşı yanlış çalındı.
◼ Güney Sudan yerine, 2011 yılında gerçekleştirilen referandumla ayrıldığı
Sudan'ın marşının çalınması büyük tepkilere yol açtı. Olayın ardından organizatörler özür diledi ve doğru marş çalındıktan sonra müsabaka başlamış oldu.
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