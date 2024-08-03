Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında yaşanan skandallar

PARİS OLİMPİYATLARINDA YAŞANAN SKANDALLAR

◼ Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu yıl 26 Temmuz'da başladı. 11 Ağustos'ta sona erecek olimpiyatın ilk haftası geride kalırken açılışından itibaren birçok skandala da sahne oldu.

◼ Batı güruhu olimpiyat açılışında; LGBT+, pedofili, satanizm gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösteriler yapıldı. Bilhassa İslam alemine, "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdiler.