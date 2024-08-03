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Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında yaşanan skandallar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu yıl skandal açılış töreni ve oyunlarla eleştirilerin merkezinde yer aldı. Olimpiyat Oyunları'nın ilk haftasında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar fazlasıyla tepki topladı ve dikkat çekti. Yarışmalar, 26 Temmuz'da başlamıştı, 11 Ağustos'ta sona erecek olimpiyatın ilk haftası geride kalırken yaşanan skandallar "bu kadar da olur mu?" dedirtti. İşte, Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına damga vuran olaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:11
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PARİS OLİMPİYATLARI
PARİS OLİMPİYATLARI

PARİS OLİMPİYATLARINDA YAŞANAN SKANDALLAR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu yıl 26 Temmuz'da başladı. 11 Ağustos'ta sona erecek olimpiyatın ilk haftası geride kalırken açılışından itibaren birçok skandala da sahne oldu.

◼ Batı güruhu olimpiyat açılışında; LGBT+, pedofili, satanizm gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösteriler yapıldı. Bilhassa İslam alemine, "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdiler.

Olimpiyat Oyunları'ndaki şeytani semboller

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2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞI
2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞI

AÇILIŞ TÖRENİNDE YAĞIŞ

◼ Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki ilk skandal sağanak nedeniyle aksaklıkların yaşanmasıydı. Trocadero Meydanı'nda oluşturulan üstü açık tribünde töreni takip eden devlet adamları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

◼ Özellikle basın mensupları ve sporcular yağıştan ötürü oldukça zorlandı. Yaşanan sıkıntının sebebi yeterli önlem alınmamasıydı.

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OLİMPİYAT BAYRAĞI
OLİMPİYAT BAYRAĞI

OLİMPİYAT BAYRAĞI TERS ÇEKİLDİ

◼ Bir diğer skandal ise olimpiyat bayrağının ters çekilmesi oldu. Sembolik bir anlam içeren olimpiyat bayrağı, göklere ters çekilmesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.

◼ Bayrak skandalı bununla sınırlı kalmadı. Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde kazandığı bronz madalya seremonisinde de ülke bayrakları yanlış yükseklikte asıldı ve bu da tepkilere yol açtı.

Mahşerin Dört Atlısı nedir?

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GÜNEY KORE
GÜNEY KORE

GÜNEY KORE "KUZEY KORE" DİYE ANONS EDİLDİ

◼ Belki de törendeki en büyük tepki alan olaylardan biri de Güney Kore'nin, Kuzey Kore olarak anons edilmesiydi. Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde yaşanan bu skandal fazlasıyla dikkat çekti.

◼ Anonsta Güney Kore kafilesi, hem Fransızca hem de İngilizce, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı. Olaydan hemen sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi hem de Paris 2024'ün organizatörleri, yanlış anonstan ötürü özür diledi.

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GÜNEY SUDAN MARŞI
GÜNEY SUDAN MARŞI

YANLIŞ MARŞ SKANDALI

◼ Gerçekleşen bir diğer skandal ise Güney Sudan ile ilgiliydi. Güney Sudan'ın Porto Riko ile oynadığı erkekler basketbol maçı öncesindeki seremonide Güney Sudan'ın marşı yanlış çalındı.

◼ Güney Sudan yerine, 2011 yılında gerçekleştirilen referandumla ayrıldığı Sudan'ın marşının çalınması büyük tepkilere yol açtı. Olayın ardından organizatörler özür diledi ve doğru marş çalındıktan sonra müsabaka başlamış oldu.

Yıkıcı batı kurucu doğu

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