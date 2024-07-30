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Mahşerin Dört Atlısı nedir?

26 Temmuz Cuma günü açılış programı düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları; LGBT+, pedofili, satanizm gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösterilere sahne oldu. Açık açık, "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" mesajını net bir şekilde verdiler. Açılışta en dikkat çeken anlardan biri de soluk bir atın sahneye girmesiydi. Bu, Mahşerin Dört Atlısı'nın sonuncusuydu. Peki, bu ne anlama geliyor? Mahşerin Dört Atlısı nedir ve isimleri neler?

Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:36
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Paris Olimpiyatları
Paris Olimpiyatları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreni; LGBT+, pedofili, satanizm gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösterilere sahne oldu. Hazırlığı yıllar alan programın amacı, sporcular ve oynayacakları müsabakalar değildi elbette.

◾ Açılışla birlikte paganizme hizmet eden bir gövde gösteri alanı olduğu anlaşıldı. Aslında bu, ülkelerin spor dallarını sergilemesi gereken bir olimpiyattı. Fakat amacı dışında, kirli zihniyetin her türlü emelinin sahnelendiği bir yer olarak tarihe geçti.

Paganizm ne demek?

Paganizm adı verilen terim aslında "kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel" yaşam tarzıdır.

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

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Paris 2024
Paris 2024

Spor haricinde vurgulanan ideoloji ve sembollerle harmanlanan mesajlar, batının nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ve ne denli kanlı planlar kurduğunu gösteriyor.

◾ Programı hazırlayan isim Thomas Jolly, kendisi eşcinsel bir Yahudi. Hal böyle olunca hazırlanan program da kendisini o pozisyona getiren kişilere hizmet alanına dönüşmüş.

Thomas Jolly kimdir?

Thomas Jolly, Fransız bir aktörtür. 2006 yılında Rouen'de kurduğu tiyatro topluluğu La Piccola Familia'nın sanat yönetmeni olarak görev almıştır. Jolly, Eylül ayında Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları törenlerinin sanat yönetmeni olarak atanmıştır.

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Paris Olimpiyatları açılış töreni
Paris Olimpiyatları açılış töreni

◾ Tüm insanlığın gözü önünde pedofili, LGBT+ ve satanizm sembolleri üzerinden insanlığa büyük bir meydan okuma gerçekleşmiş durumda.

◾ Açık açık, "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" mesajı net bir şekilde verilmiş. Molek, halka, ateşin yanı sıra soluk bir atın üstünde şövalye ile birlikte farklı mesajlar verilmek istendi.

Satanizm nedir?

Satanizm, Şeytan'ı temel alan bir grup ideolojik ve felsefi inançtır.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

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Leonard De Vinci- Son Akşam Yemeği
Leonard De Vinci- Son Akşam Yemeği

Batılı devletlerin dahil olduğu olimpiyatlarda artık şeytani ritüeller gizlenmediği açıkça söylenebilir. Bunun yanında tabii Hıristiyan dünyasını yakından ilgilendiren iki ayrı mesele vardı. Bunlardan biri, Leonard De Vinci'e ait olan "Son Akşam Yemeği"nin taklit edilmesiydi.

"Son Akşam Yemeği", 15. yüzyılda Milano'da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Tablo, "Hıristiyan inanışına göre İsa'nın Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini" tasvir etmektedir.

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Paris Olimpiyatlarındaki at
Paris Olimpiyatlarındaki at

2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz Cuma günü başladı, 11 Ağustos Pazar günü sona erecek. Açılış seremonisinde en dikkat çeken gösterilerden biri de şüphesiz soluk atlı şövalyeydi. Peki, Mahşerin Dört Atlısı ne demek ve hangi manaya geliyor?

◾ Hıristiyanlar, Mahşerin Dört Atlısı'nı kıyamet alameti olarak nitelemektedir. Yeni Ahit'teki Apokalips bölümüne göre kıyamet alametlerini ortaya çıkaracak yedi mührün açılmasıyla birlikte "Mahşerin Dört Atlısı" ortaya çıkacaktır.

Apokalips nedir?

Kıyamet, bir doğaüstü varlığın kozmik gizemleri veya geleceği bir insan aracıya ifşa ettiği bir edebi türdür.

Dünyayı işgal eden dil: İngilizce

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