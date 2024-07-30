Mahşerin Dört Atlısı nedir?
26 Temmuz Cuma günü açılış programı düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları;
LGBT+, pedofili, satanizm gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösterilere sahne oldu. Açık açık, mesajını net bir şekilde verdiler. Açılışta en dikkat çeken anlardan biri de soluk "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" bir atın sahneye girmesiydi. Bu, Mahşerin Dört Atlısı'nın sonuncusuydu. Peki, bu ne anlama geliyor? Mahşerin Dört Atlısı nedir ve isimleri neler?
Giriş Tarihi: 30.07.2024
12:36
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açılış töreni; 2024 Paris Olimpiyat Oyunları gibi birbirinden sapkın düşüncelerin tezahürü olan gösterilere sahne oldu. Hazırlığı yıllar alan programın amacı, sporcular ve oynayacakları müsabakalar değildi elbette. LGBT+, pedofili, satanizm
◾ Açılışla birlikte
paganizme hizmet eden bir gövde gösteri alanı olduğu anlaşıldı. Aslında bu, ülkelerin spor dallarını sergilemesi gereken bir olimpiyattı. Fakat amacı dışında, her türlü kirli zihniyetin emelinin sahnelendiği bir yer olarak tarihe geçti.
Paganizm ne demek?
Paganizm adı verilen terim aslında "kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel" yaşam tarzıdır.
Yıkıcı Batı kurucu Doğu
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Spor haricinde vurgulanan ideoloji ve sembollerle harmanlanan mesajlar, batının nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ve ne denli kanlı planlar kurduğunu gösteriyor.
◾ Programı hazırlayan isim
kendisi Thomas Jolly, eşcinsel bir Yahudi. Hal böyle olunca hazırlanan program da kendisini o pozisyona getiren kişilere hizmet alanına dönüşmüş.
Thomas Jolly kimdir?
Thomas Jolly, Fransız bir aktörtür. 2006 yılında Rouen'de kurduğu tiyatro topluluğu La Piccola Familia'nın sanat yönetmeni olarak görev almıştır. Jolly, Eylül ayında Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları törenlerinin sanat yönetmeni olarak atanmıştır.
Paris Olimpiyatları açılış töreni
◾ Tüm insanlığın gözü önünde
sembolleri üzerinden insanlığa büyük bir meydan okuma gerçekleşmiş durumda. pedofili, LGBT+ ve satanizm
◾ Açık açık,
mesajı net bir şekilde verilmiş. "bunları ilk defa bu kadar alenen yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" yanı sıra Molek, halka, ateşin soluk bir atın üstünde şövalye ile birlikte farklı mesajlar verilmek istendi.
Satanizm nedir?
Satanizm, Şeytan'ı temel alan bir grup ideolojik ve felsefi inançtır.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?
Leonard De Vinci- Son Akşam Yemeği
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Batılı devletlerin dahil olduğu olimpiyatlarda artık ritüeller gizlenmediği açıkça söylenebilir. Bunun yanında tabii şeytani Hıristiyan dünyasını yakından ilgilendiren iki ayrı mesele vardı. Bunlardan biri, Leonard De Vinci'e ait olan nin taklit edilmesiydi. "Son Akşam Yemeği"
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, "Son Akşam Yemeği" 15. yüzyılda 'da Milano Leonardo da Vinci tarafından 'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Tablo, Duke Lodovico Sforza tasvir etmektedir. "Hıristiyan inanışına göre İsa'nın Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini"
Paris Olimpiyatlarındaki at
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, 2024 Paris Olimpiyatları günü başladı, 26 Temmuz Cuma 11 Ağustos Pazar günü sona erecek. Açılış seremonisinde en dikkat çeken gösterilerden biri de şüphesiz soluk atlı şövalyeydi. Peki, ne demek ve hangi manaya geliyor? Mahşerin Dört Atlısı
◾ Hıristiyanlar,
Mahşerin Dört Atlısı'nı kıyamet alameti olarak nitelemektedir. 'teki Yeni Ahit Apokalips bölümüne göre kıyamet alametlerini ortaya çıkaracak açılmasıyla birlikte yedi mührün "Mahşerin Dört Atlısı" ortaya çıkacaktır.
Apokalips nedir?
Kıyamet, bir doğaüstü varlığın kozmik gizemleri veya geleceği bir insan aracıya ifşa ettiği bir edebi türdür.
Dünyayı işgal eden dil: İngilizce