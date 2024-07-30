Mahşerin Dört Atlısı nedir?

◾ Spor haricinde vurgulanan ideoloji ve sembollerle harmanlanan mesajlar, batının nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ve ne denli kanlı planlar kurduğunu gösteriyor.

◾ Programı hazırlayan isim Thomas Jolly, kendisi eşcinsel bir Yahudi. Hal böyle olunca hazırlanan program da kendisini o pozisyona getiren kişilere hizmet alanına dönüşmüş.

Thomas Jolly kimdir?

Thomas Jolly, Fransız bir aktörtür. 2006 yılında Rouen'de kurduğu tiyatro topluluğu La Piccola Familia'nın sanat yönetmeni olarak görev almıştır. Jolly, Eylül ayında Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları törenlerinin sanat yönetmeni olarak atanmıştır.