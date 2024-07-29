Olimpiyat Oyunları'ndaki şeytani semboller
2024 Paris Olimpiyat Oyunları törenini izlediğimizde hepimiz "ben ne izledim?" sorusunu birbirimize sorduk. Çünkü tören, daha önce görülmemiş büyük bir rezaletle ve rahatsız edici görüntülerle başladı. Spor dışında tüm ideoloji, mesaj ve sembollere yer verilerek, eşcinsel bir Yahudi olan
Thomas Jolly tarafından hazırlanan program, şeytani ve geleceğe yönelik vahşet yüklü mesajlar taşıyordu. Tüm dünyanın gözü önünde LGBT, pedofili ve satanizm sembolleri üzerinden insanlığa büyük bir mesaj verildi. Adeta, "bu görüntülere alışın!" dendi. Molek, at, halka, ateş simgeleri üzerinden insanlık şeytani bir plana dahil edilmeye çalışıldı.
Giriş Tarihi: 29.07.2024
15:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
16:00
➡
26 Temmuz gecesi tüm dünyayı şoke eden bir açılış gösterisi izledik. Öyle ki her kesim ve toplum tarafından ciddi şekilde eleştirildi bu görüntüler. Nitekim olimpiyatların tarihini biliyorsunuz, Zeus'a adanan bir sistem üzerinden işliyor.
➡
Yine aynı hizmet doğrultusunda şeytani simge ve sembollerin yoğunlukta olduğu görüntülerin ardından Hıristiyan dünyası ayağa kalktı, Fransa görüntüleri kaldırdı. Peki, bir süre daha devam edecek olan paganik temalı bu gösterilerde hangi semboller apaçık şekilde yer aldı, hangi mesajları vermeye çalıştılar?
🔹
LGBT+ bireylerinin özellikle desteklendiği ve öne çıkarıldığı Olimpiyatlar yaklaşık iki hafta sürecek. Bu süreçte oyunlarda LGBT+ sporcular yer alacak. Bunların arasında Büyük Britanya Takımı yüzücüsü Dan Jervis ve dalgıç Tom Daley ile ABD'li kısa mesafe koşucusu Sha'Carri Richardson ve BMX bisikletçisi Hannah Roberts yer alıyor.
BATI'NIN KARANLIK SURETİ
2024 Paris Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı
2024 Paris Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı ile başlayalım:
➡
6 Şubat 2024 tarihinde Paris Mali Suçlar Savcılığı tarafından soruşturma geçiren Tony Estanguet, eski bir kano sporcusu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın ilişkisi var.
➡
Estanguet, 2024'deki açılışı 2018 yılından itibaren tasarlamış. Öyle ki 30 Temmuz 2018 tarihinde 2024 Olimpiyat Oyunları için "L'autre Cercle" derneğinin LGBT+ tüzüğünü onaylamıştı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 bin çalışanın olacağı sözü verilmişti.
🔸
Tony Estanguet imza ile ilgili, "LGBT+ tüzüğünü imzalayarak "Autre Cercle"ı desteklemekten ve onunla etkileşim kurmaktan çok mutluyuz." cümlelerini kurmuştu. Bu da 26 Temmuz gecesi tüm dünyanın izlediği iğrençliğin temellerinin 2018'de atıldığını kanıtlıyor.
KAYNAĞI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olimpiyat Oyunları'nın açılışını tasarlayan ve yöneten kişi
Şimdi gelelim,
Olimpiyat Oyunları'nın açılışını tasarlayan ve yöneten kişiye:
➡
1982 doğumlu Thomas Jolly, LGBT+ birey olduğu gibi aynı zamanda da siyonist... Bu zihin yapısı Fransa Devleti tarafından da açıkça destek görüyor. British Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda: " Herkesin temsil edildiğini hissetmesini" önemsediğini belirtmiş.
➡
Giriş sahnesine gelen tepkiler üzerine; tasarımın " Son Akşam Yemeği" ile ilgisi olmadığını söyleyerek, sahnenin "Yunan Şarap Tanrısı Dionysus'un merkeze alındığı" bir pagan ziyafeti olduğunu belirtti. Fakat yadsınamaz bir gerçek olarak sahnenin Son Akşam Yemeği'ne atıf olduğu görülüyor.
➡
Macron da, törenin ardından attığı tweeti ile "İşte, Fransa bu" Jolly'ye olan desteğini açıkça belli etti.
HABERİN KAYNAĞI İÇİN TIKLAYIN
➡
LGBT+ karakterlerinin, Leonardo Da Vinci'nin Hristiyan dünyasının kutsal ve ikonikleşmiş tablosu ile dalga geçmesi, sosyal medyada da "Son Akşam Yemeği" inanılmaz ölçüde tepki topladı.
➡
Bunun üzerine Fransa Katolik Kilisesi, Hristiyanlıkla alay eden sahnelerden dolayı üzüntülerini dile getirdi. ABD'li Piskopos Robert Barron, "Son Akşam Yemeği" ile dalga geçilmesini küstah alaycılık olarak nitelendirdi. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılar, oyunların "Hristiyanları temsil etmediği"ni öne sürdü.
DA VİNCİ'YE DAİR 30 GİZEMLİ GERÇEK
➡
Seremoninin açılışında bir klip yayınlandı. Fransız Devrimi esnasında vatan hainliği ile suçlanarak giyotinle idam edilen Marie Antoinette sahnesi yer aldı. Fransa'da meydana gelen toplumsal olayları görmezden gelen Marie Antoinette, eşi Kral 16. Louis ile beraber halk tarafından infaz edilmişti. Antoinette'in yaptırdığı tiyatro binasında kesilmiş başını elinde tutması seremoninin ilk büyük sembolü oldu. Giyotin de biliyorsunuz Fransız Devrimi ile icat edilmişti. Bu sahne ile Fransa'nın, egoistliğini ve kibrini apaçık şekilde sergilediğini görebiliyoruz. Dünyayı değiştirdik, yine dünyayı değiştirmek bizim elimizde mesajı verdiklerini de görmemek mümkün değil.
Fransız Devrimi nedir?
5 Mayıs 1789 - 9 Mayıs 1799 yılları arasında süren Fransız Devrimi, Avrupa kıtasını değiştiren ve milliyetçiliği zirveye çıkaran tarihi süreçtir.