Olimpiyat Oyunları'ndaki şeytani semboller

➡ 26 Temmuz gecesi tüm dünyayı şoke eden bir açılış gösterisi izledik. Öyle ki her kesim ve toplum tarafından ciddi şekilde eleştirildi bu görüntüler. Nitekim olimpiyatların tarihini biliyorsunuz, Zeus'a adanan bir sistem üzerinden işliyor.

➡ Yine aynı hizmet doğrultusunda şeytani simge ve sembollerin yoğunlukta olduğu görüntülerin ardından Hıristiyan dünyası ayağa kalktı, Fransa görüntüleri kaldırdı. Peki, bir süre daha devam edecek olan paganik temalı bu gösterilerde hangi semboller apaçık şekilde yer aldı, hangi mesajları vermeye çalıştılar?

🔹 LGBT+ bireylerinin özellikle desteklendiği ve öne çıkarıldığı Olimpiyatlar yaklaşık iki hafta sürecek. Bu süreçte oyunlarda LGBT+ sporcular yer alacak. Bunların arasında Büyük Britanya Takımı yüzücüsü Dan Jervis ve dalgıç Tom Daley ile ABD'li kısa mesafe koşucusu Sha'Carri Richardson ve BMX bisikletçisi Hannah Roberts yer alıyor.

BATI'NIN KARANLIK SURETİ