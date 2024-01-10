New York’ta gizli Yahudi tüneli

◾ İsrael ben Eliezer tarafından kurulan Hasidik Yahudilik, Yahudiliği daha katı şartlarda yaşayan bir grubu temsil eder. Hasidikler günümüzde en çok ABD'de bulunur.

İsrael ben Eliezer kimdir?

1698 - 1760 tarihleri arasında yaşayan İsrael ben Eliezer esasında bir şifacıydı. İsrael ben Eliezer Hasidik Yahudiliğin kurucusudur.

◾ Teknolojik ürünlere karşı olmaları, kurallara sıkı sıkıya bağlılıkları ve otoriteye karşı asi tavırlarıyla tanınan Hasidik Yahudiler bir getto halinde New York'ta yaşarlar.