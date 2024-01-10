New York'ta gizli Yahudi tüneli
Hasidik Yahudileri için simgesel bir anlamı olan, New York'un merkezindeki 770 Eastern Parkway'de bulunan Chabad-Lubavitch World Headquarters sinagogunun altından dehşet verici tünel ağı çıktı. İnşaat işçilerinin fark etmesi üzerine New York polisinin operasyon düzenlediği sinagogda Hasidik Yahudileri ciddi şekilde mukavemet gösterdi. Kirli, eski ve kanlı yatakların çıkarıldığı tüneller ile pek çok ünlü ismin karıştığı Epstein davası arasında karanlık bir bağlantı olduğu tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 10.01.2024
17:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
17:49
◾ Hasidik Yahudileri için
simgesel bir anlamı olan, New York'un merkezindeki 770 Eastern Parkway'de bulunan Chabad-Lubavitch World Headquarters sinagogunun altından dehşet verici bir tünel ağı çıktı.
◾ İnşaat işçilerinin fark etmesi üzerine
New York polisinin operasyon düzenlediği sinagogda Hasidik Yahudileri ciddi şekilde mukavemet gösterdi.
Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin özellikleri
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İsrael ben Eliezer tarafından kurulan Hasidik Yahudilik, Yahudiliği daha katı şartlarda yaşayan bir grubu temsil eder. Hasidikler günümüzde en çok ABD'de bulunur.
İsrael ben Eliezer kimdir?
1698 - 1760 tarihleri arasında yaşayan İsrael ben Eliezer esasında bir şifacıydı. İsrael ben Eliezer Hasidik Yahudiliğin kurucusudur.
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Teknolojik ürünlere karşı olmaları, kurallara sıkı sıkıya bağlılıkları ve otoriteye karşı asi tavırlarıyla tanınan Hasidik Yahudiler bir getto halinde New York'ta yaşarlar.
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18. yüzyıldan beri var olan Hasidik Yahudileri, 613 emir çerçevesinde yaşıyor. Kural tanımayan, dini hassasiyetleri yüksek Hasidikler, teknolojik ürünlerin insan saflığını bozduğunu düşünüyorlar.
◾ Kendi içlerinde aşırı kapalı bir düzene sahip olan bu yapıda
kurallar, kişinin yemeğine atacağı tuz miktarından merasimlere dek uzanıyor.
Şehirlerinden kan sızan medeniyet
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Tünelin varlığı geçtiğimiz ay fark edilmişti. Lakin Yahudi cemaati sürekli bir mukavemet gösterdi. 9 Ocak Salı akşam saatlerinde New York polisi sinagoga operasyon düzenledi.
◾ Olayların kısa sürede
büyümesi ve mukavemetin artması üzerine polis pek çok cemaat üyesini tutukladı. Tutuklanan kişiler sesli şekilde protestosunu sürdürdü.
◾ Polis eşliğinde
sinagoga bağlanan tünellerin boşaltılması esnasında ise kan donduran, daha önce görülmemiş ve dünyayı ayağa kaldıran görüntüler ortaya çıktı.
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Hasidik Yahudileri tünellerden kanlı yataklar, bebek arabaları çıkardı. Bu durum, kaybolan çocukların ailelerini de harekete geçirdi.
Bebek kaçırma operasyonu