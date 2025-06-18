Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

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Mustafa Özcan:

▪ Amerika'da da benzer bir durum söz konusu. Demokrat Parti'nin tekrar iş başına gelmesi halinde ne olur bilemeyiz ama dünyanın bunlardan ders alması lazım. Trump kendisini bir sirkte zannediyor ve ona göre davranıyor, hiç inandırıcı değil. Dünya dengesiz bir dönemden geçiyor. Eskiden denildiği gibi dünyayı şu an çılgınlar yönetiyor. Netanyahu için çılgın, Trump için bir nevi deli de diyebiliriz.

▪ Bunun dışında sağlıklı bir gelecek beklemek zor. Ama İslam dünyası yeni, güçlü ve İslami değerlere bağlı aktörlerle devreye girecek olursa dengesini bulabilir. Ama var olan aktörlerle devam edecek olursa bir yerde sönen savaş diğer bir yerde patlak verebilir. Çünkü bunlar dengesizliklerden ve atmosferin bir şekilde siyaseten zehirlenmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla çare bu anlayışın gitmesi. Bu anlayış gitmedikçe sağlıklı bir yapının ortaya çıkması mümkün değil.

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