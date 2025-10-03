Küresel Sumud Filosu’na saldırılarına dünyadan tepkiler

2 /13 Pakistan













◾ Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası aktivistlerin yasa dışı alıkoyulmasıyla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku bariz ihlal ettiği belirtildi. Bunun, İsrail'in Gazze'yi yasa dışı ablukasının ve saldırganlık örüntüsünün bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, "İnsani yardımın kasıtlı engellenmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin ciddi ihlalidir." ifadesine yer verildi.

◾ Açıklamada, Pakistan'ın "işgal altındaki tüm Filistin topraklarında derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes, insani yardıma kesintisiz erişim, insani yardım çalışanları ve filodaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması, uluslararası hukuka tam saygı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutulması" çağrısı yapıldı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.