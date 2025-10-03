Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına dünyadan tepkiler
Siyonistlerin Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları ülkemizin ardından dünyanın pek çok noktasında protesto edildi. 7 Ekim'den bu yana ablukada olan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla açık denizde yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması saldırıları kınandı ve geniş tepki gördü. İşte, Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına dünyadan tepkiler...
◾ Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Akdeniz'deki gelişmeleri ve filonun güzergahını yakından takip ettiklerini aktaran Hrncirova, "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında karşılaşılan zorlukların farkındayız. Bu çerçevede İsrail ve üye devletlerle düzenli temas halindeyiz ve yardımların Gazze Şeridi'ne hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılması yönünde sürekli çağrıda bulunuyoruz." dedi.
◾ Hrncirova, filodaki kişilerin insani sorumluluk bilincine de saygı duyduklarını kaydederek, bu kişilerin, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasındaki sorunlara dikkat çekmek istediklerini ve bunu yapma hakları olduğunu dile getirdi.
◾ Bu tür aktivizmin AB'nin değerlerinin temel taşlarından birine dayandığını kaydeden Hrncirova, "Ancak her şeyden önce uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası deniz hukuku ve uluslararası sularda seyir hukukuna da riayet edilmesi gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, filoya yönelik her türlü saldırıyı, insansız hava aracı saldırılarını veya el koyma girişimlerini kınıyoruz. Bu kişileri de destekliyoruz, çünkü esasen onların amacı da bizimle aynıdır: Gazze'deki insanların çektiği acıları sona erdirmek için yardımların mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması." diye konuştu.
◾ Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası aktivistlerin yasa dışı alıkoyulmasıyla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku bariz ihlal ettiği belirtildi. Bunun, İsrail'in Gazze'yi yasa dışı ablukasının ve saldırganlık örüntüsünün bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, "İnsani yardımın kasıtlı engellenmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin ciddi ihlalidir." ifadesine yer verildi.
◾ Açıklamada, Pakistan'ın "işgal altındaki tüm Filistin topraklarında derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes, insani yardıma kesintisiz erişim, insani yardım çalışanları ve filodaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması, uluslararası hukuka tam saygı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutulması" çağrısı yapıldı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.
◾ Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, filoda sivillerin, Gazze için insani yardım götürdüğünü ancak "sindirme ve baskıya" maruz kaldıklarını vurgulayarak "İsrail, insani yardımı engelleyerek Filistin halkının hakları ve dünyanın vicdanına tamamen saygısızlık göstermiştir." ifadesini kullandı.
◾ Malezya'nın, özellikle vatandaşlarına ilişkin konularda İsrail'in sorumlu tutulması için elinden gelen her türlü meşru yolu kullanacağını belirten Enver, "Filistin halkı temel haklarından mahrum bırakıldığı sürece Malezya kararlı bir şekilde onlarla olacaktır." dedi.
◾ Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.
◾ Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı "korkakça korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirilerek şiddetle kınandı. Açıklamada, bu saldırının "Siyonist rejimin suçlu doğasını ortaya koyduğu" ifade edilerek İsrail'in insani yardımlara yönelik ablukasının kasıtlı bir savaş aracı olduğu ve bir halkı açlık yoluyla yok etme niyeti olduğu belirtildi.
◾ "Dünya barışına yönelik tek gerçek tehdit, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu sistematik olarak ihlal eden sömürgeci ve apartheid ideolojisi olan siyonizmdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Venezuela'nın Filistin'e desteği yinelendi.