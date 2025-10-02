Ablukayı kıran gemideki kahraman aktivist

🔹 44 gemi ile insanlık için büyük umutlarla yola çıkan Global Sumud Filosu, misyonunu tamamladı. Avrupa'dan Amerika'ya; doğudan batıya herkes, her kesim Sumud Filosu'nu konuşuyor. Durmadan konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Daha büyük filolarla, daha kalabalık bir şekilde Gazze'deki kardeşlerimize "biz buradayız, yanınızdayız" demek için gideceğiz...

🔹 Katil İsrail, nasıl Gazze'ye saldırırken hiçbir şekilde hukuk gözetmiyorsa, "insani yardım malzemesi taşıyan gemilere" de saldırırken gözünü kırpmadı. Bir tekne vardı ki geceden sabaha kadar İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden filodan ayrılıp Gazze karasularına girmeyi başaran, Mikeno... Adı asla unutulmayacak şimdiden unutulmaz arasına girdi bile...

🔹 Ancak bir süredir demirli olarak kalan tekneden saat 10'u geçerek "İsrail saldırdı" haberleri peşi sıra geldi. Gazze'ye yalnızca 14 kilometresi kalmıştı, belki de Gazze kıyısında bekleyen binlerce masum görmüştü Mikeno'nun gölgesini...

🔹 2 Ekim saat 16.50'yi gösteriyor, Mikeno gemisi ise hala demirli olarak gözükmekte. Filoyu canlı izlediğimiz platformda herhangi bir hareketlilik yok. İletişimin zaten saldırılarla eş zamanlı olarak kesildiğini biliyoruz. Tam bu noktada, cesur yürekler şeklinde anılan filodaki, Mikeno gemisindeki bir Türk vardı. Kim olduğu ise oldukça merak konusu oldu.

🔹 Siyonist İsrail'in tüm saldırı, baskı ve harekatına rağmen ablukayı kırarak Gazze karasularına giren Mikeno isimli teknedeki Türk: Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin.

🔹 Küçükaytekin'in bulunduğu gemi, siyonistlerin oluşturduğu zor koşullara rağmen manevralar yapıp, elektrik sistemini kapatıp, takibi zorlaştırdı ve engelleri aşıp Mikeno Gemisi ile Gazze karasularına girdi.

🔹 Bu durum daha önce yaşanmaması nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak büyük bir sevince sebep oldu. Dünyadaki vicdan sahiplerinin gözü Mikeno gemisinin üzerindeydi.

🔹 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de devam eden saldırılara karşı ses olmak ve ablukayı kırmak için gönüllü olan Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, uluslararası hukuk ve insan hakları alanlarında faaliyet göstermekte.

🔹 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Asistanlık yapan Küçükaytekin, çevresinde sosyal ve yardımlaşma faaliyetlerine verdiği önem, uluslararası hak ihlallerine karşı gösterdiği tepkilerle tanınmakta.

🔹 Sumud Filosu'na Mikeno isimli gemi; 1 Ekim gecesi, İsrail güçlerinin saldırılara başladığı saatlerden itibaren pek çok taktik ve manevra ile ablukayı deldi ve Gazze karasularına ulaştı.

