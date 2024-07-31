Heniyye'nin şehadeti Gazze'nin geleceğini nasıl etkileyecek?

Soru: İşgalci İsrail, Heniyye'yi şehit ederek nasıl bir mesaj verdi?

◾ Mustafa Özcan:

Gazze'de 10 aydan beri süren bir mücadele var. İsrail, istediklerini elde edemediği gibi Hamas'ı da tasfiye edemedi. Orada yeni bir yönetim getiremedi. Dolayısıyla Netanyahu, bunları kapatmak için burada kolay bir zafer arıyor. Bu zafer de İsrailli birtakım yetkililer tarafından dile getirildi. Bazı tehditlerle denildi ki "Katar, Türkiye ve İran'da olan Filistinlilerin suikasta uğrayabilmeleri muhtemel. Yani suikasta maruz kalabilirler." Bu ya İsrail'in B planıydı ya da sürekli planlarından bir tanesiydi. Daha önce de bunları denediler; Halil Vezir'dir, Ebu I'yad'dır ondan sonra Ahmed Yasin gibi birçok suikasta imza attıklarını görüyoruz.

İşgalci İsrail, suikastlar üzerinden güçlü olduğunu göstermeyi, ispat etmeyi amaçlıyor. Bir zafer algısı meydana getirmek istiyor.

HADİSLERİN IŞIĞINDA GAZZE VE ABD'NİN GELECEĞİ