Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek yürüyüşü

◾ Filistin'deki katliama "dur" demek adına 1 Ocak günü yani yeni yılın ilk gününde, Galata Köprüsü'nde herkes tek yürek oldu. Gazze'nin özgürlüğü için bir adım olarak bu yürüyüşe yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

◾ "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylemde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.