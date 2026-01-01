Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu öncülüğünde, Filistin'de devam eden katliamların durdurulması ve bölgedeki insani drama dikkat çekilmesi amacıyla tarihi bir protesto gösterisi gerçekleştirildi. 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun (STK) güç birliği yaptığı organizasyon, Galata Köprüsü'nde devasa bir kalabalığı bir araya getirdi. Yaklaşık 520 bin vicdanlı vatandaşın katılımıyla adeta bir insan seline dönüşen eylemde, dünyaya "zulme dur" mesajı verildi. Katılımcılar, ellerinde bayraklar ve pankartlarıyla "Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz" nidalarında bulundu. Filistin halkının yalnız olmadığını vurgularken; bu geniş çaplı buluşma, son dönemin en yüksek katılımlı sivil inisiyatiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.
◾ Filistin'deki katliama "dur" demek adına 1 Ocak günü yani yeni yılın ilk gününde, Galata Köprüsü'nde herkes tek yürek oldu. Gazze'nin özgürlüğü için bir adım olarak bu yürüyüşe yaklaşık 520 bin kişi katıldı.
◾ "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylemde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.
◾ Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sabahın ilk ışıklarıyla yüreğinde vicdan taşıyan insanlar, Gazze için ayağa kalktı. ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarıyla İstanbul sokaklarında yürüdü.
◾ "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart gibipek çok farklı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarıyla yürekleri kabarttı.
◾ Yürüyüşte farklı yardım kuruluşlarınca da vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram edildi. Bir yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
◾ 520 bin kişinin katıldığı "Gazze için tek yürek"te, birbirinden önemli isimlerde alandaydı. Yaptıkları duygu dolu ve destekleyici konuşmalarla Gazze'nin yalnız olmadığını bir kere daha dünyaya göstermiş olduk.
◾ 2026'ın ilk günleri yaşadığımız şu günlerde, Gazze destek yürüyüşü büyük bir adımında habercisi olacaktır.
◾ İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde yoğunluk yaşandı.
◾ Yürüyüş bitmesine rağmen vatandaşlar, Filistin'e destek nidaları atmaya ve pankartlar eşliğinde eylemlerini sürdürmeye devam etti.
◾ Pek çok farklı isimin yer aldığı yürüyüşte Sanatçı Maher Zain ile Grup Yürüyüş'te yer aldı. Yürüyüşte sanatçılar, eserlerini seslendirdi ve katılımcıların konuşmaları ile program devam etti.
◾ Bunun yanı sıra Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin Filistin'le bütünleşen çizimi "Hanzala", basın platformunun arkasında bulunan büyük binaya afiş olarak asıldı. Sabah namazı ile insanlar toplandı ve 8 sularında yürüyüş başladı. 11.00 itibariyle de yürüyüş sonlandı.