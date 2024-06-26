Dağıstan'da neler oluyor?
Kuzey Kafkasya'nın önemli gölgelerinden biri olan Dağıstan son günlerde elim olayların merkezinde yer aldı. 23 Haziran Pazar günü gerçekleşen eş zamanlı terör saldırıları bölge halkını endişeye ve korkuya sürükledi. Peki bu eylemler nasıl gerçekleşti ve olayın failleri kim? Stratejik Nokta'da Dağıstan'ı inceliyoruz.
Giriş Tarihi: 26.06.2024
08:15
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
08:56
DAĞISTAN'DA NELER OLUYOR?
◼ Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan
Dağıstan'da 23 Haziran Pazar günü, eş zamanlı saldırılar gerçekleşti. Kanlı eylemlerde Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde hedef alındı. karakol, sinagog ve kilise
◼ Yapılan bu kirli saldırılarda
46 kişi yaralandı, yaralılar arasında pek çok sivil ve polis bulunuyordu. 20 kişi ise hayatını kaybetti.
Mahaçkale neresi?
Mahaçkale, Dağıstan'ın başkentidir. Burası, Kumukların topraklarında kurulmuş bir şehirdir. Mahaçkale'nin eski adı Anji-kala, Kumukca'da İnci-kale anlamına geliyor. SSBC'nin dağılmasından sonra şehre Şeyh Şamil'in hatırasını yaşatmak adına Şamilkale ismi verilmiştir.
Derbent neresi?
Dağıstan'ın önemli şehirlerinden biri olan Derbent'in tarihi yapıları 2003 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir. "Hudûd el-âlem min el-maşrik ila el-mağrib" adındaki el yazması kitapta Derbent "Kapıların kapısı" anlamına gelen Bâb el-Abvâb olarak isimlendirilir.
10 MADDEDE YEMEN VE HUSİLER
DAĞISTAN BÖLGE MÜFTÜSÜ AÇIKLAMASI
◼ Saldırıların sinagog ve kiliseye yönelik yapılması
medyada, sorusunun sorulmasına neden oldu. "failler Müslüman mı?" Dağıstan Bölge Müftüsü Ahmad- Afandi Adulayev ise bu tarz endişe ve söylemlerin önüne geçmek adına: "Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir." açıklaması yaptı.
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Radikal eylemcilerin amacı tamamen halkı karşı karşıya getirmek ve bir kaos ortamı oluşturmaktır. İnsanlar arasında huzursuzluğu hedefleyen bu gruba Adulayev, ifadelerini kullandı. "Başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak."
◼ Adulayev,
"Kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam'da asla yeri olamaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir" cümlelerini sarf etti.
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Dağıstan Bölge Müftüsü, Müslümanların Rusya ve Kafkasya'da barışı koruyacaklarını belirtti ve itidalli olma çağrısında bulundu. Dağıstanlılara
İtidal ne demek?
Arapça kökenli olan itidal sözcüğü, "aşırı olmama durumu, ölçülülük" manasına gelmektedir.
STRATEJİK NOKTA: FERGANA VADİSİ NİÇİN ÖNEMLİ?
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Rusya Soruşturma Komitesi bu eylemi bir terör saldırısı olarak değerlendirdi. Aynı zamanda Dağıstan'da üç günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.
◼ Yaşanan elim hadisenin ardından
taziye mesajlarını iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani
EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞEN OLAYLAR
◼ 23 Haziran Pazar günü
Derbent şehrindeki bir sinagog ve bir Ortodoks kilisesi, saat 18.00 sularında terör eyleminin hedefindeydi. Bölgedeki sinagog, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.
◼ Eş zamanı olarak Dağıstan'ın başkenti
Mahaçkale'de trafik kontrol noktasında silahlı saldırı gerçekleşti. Bu olayda ise 15'ten fazla polis hayatını kaybetti.
Stratejik nokta: Afganistan'ı kim yönetiyor?