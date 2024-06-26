Dağıstan'da neler oluyor?

◼ Saldırıların sinagog ve kiliseye yönelik yapılması medyada, "failler Müslüman mı?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Dağıstan Bölge Müftüsü Ahmad- Afandi Adulayev ise bu tarz endişe ve söylemlerin önüne geçmek adına:"Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir." açıklaması yaptı.

◼ Radikal eylemcilerin amacı tamamen halkı karşı karşıya getirmek ve bir kaos ortamı oluşturmaktır. İnsanlar arasında huzursuzluğu hedefleyen bu gruba Adulayev, "Başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak." ifadelerini kullandı.