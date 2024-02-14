Biden'ın Yahudi takımı: İsrail'in Filistin'deki katliamına yıllar önce tam destek vermişti

🔴 İsrail'in en son 7 Ekim'de başlayan saldırıların planını yıllar önce Siyonist lobi ile planladığının ve bunun da en büyük destekçisinin ABD olduğu daha ilk günlerden apaçık dile getirildi.

🔴 Biden yönetimi, ABD başkanı seçilir seçilmez dikkat çekici atamalara imza attı. "Biden'ın Yahudi Takımı" olarak adlandırılan bu atamalarla ABD kurumlarının en kritik noktalarına Siyonizm destekçisi Yahudilerin yerleşmesi sağlandı. Filistin'de 7 Ekim'den sonra yaklaşık 30 bin masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'le ABD Başkanı Biden ve kabinesinin derin ve kirli ilişkilerine yakından bakma gereği bir kez daha duyuldu.