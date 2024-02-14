Biden'ın Yahudi takımı: İsrail'in Filistin'deki katliamına yıllar önce tam destek vermişti
Biden'ın Yahudi takımı: İsrail'in Filistin'deki katliamına yıllar önce tam destek vermişti
ABD'nin İsrail'e verdiği destek, yıllardır devam eden bir durum ve farklı başkanlar döneminde değişmeyen bir politikadır. Bu destek, genellikle ABD'nin İsrail'e olan güçlü angajmanıyla ve Yahudi lobisinin etkisiyle ilişkilendirilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi Siyonizmi destekleyen isimler, Biden'ın yönetiminde önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Blinken, Tel Aviv ziyareti sırasında yaptığı "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" açıklamasıyla dikkat çekmiştir. Bu durum, Biden'ın kabinesindeki kişilerin İsrail politikalarında önemli figürler olduğu ve ABD yönetiminde Siyonist lobinin ne kadar güçlüğü olduğunun da göstergesidir. Sizler için ABD yönetimin sinir uçlarında görev yapan Yahudi isimleri inceledik.
Giriş Tarihi: 14.02.2024
17:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
17:58