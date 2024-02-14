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  • Biden'ın Yahudi takımı: İsrail'in Filistin'deki katliamına yıllar önce tam destek vermişti

Biden'ın Yahudi takımı: İsrail'in Filistin'deki katliamına yıllar önce tam destek vermişti

ABD'nin İsrail'e verdiği destek, yıllardır devam eden bir durum ve farklı başkanlar döneminde değişmeyen bir politikadır. Bu destek, genellikle ABD'nin İsrail'e olan güçlü angajmanıyla ve Yahudi lobisinin etkisiyle ilişkilendirilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi Siyonizmi destekleyen isimler, Biden'ın yönetiminde önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Blinken, Tel Aviv ziyareti sırasında yaptığı "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" açıklamasıyla dikkat çekmiştir. Bu durum, Biden'ın kabinesindeki kişilerin İsrail politikalarında önemli figürler olduğu ve ABD yönetiminde Siyonist lobinin ne kadar güçlüğü olduğunun da göstergesidir. Sizler için ABD yönetimin sinir uçlarında görev yapan Yahudi isimleri inceledik.

Giriş Tarihi: 14.02.2024 17:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:58
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🔴 İsrail'in en son 7 Ekim'de başlayan saldırıların planını yıllar önce Siyonist lobi ile planladığının ve bunun da en büyük destekçisinin ABD olduğu daha ilk günlerden apaçık dile getirildi.

🔴 Biden yönetimi, ABD başkanı seçilir seçilmez dikkat çekici atamalara imza attı. "Biden'ın Yahudi Takımı" olarak adlandırılan bu atamalarla ABD kurumlarının en kritik noktalarına Siyonizm destekçisi Yahudilerin yerleşmesi sağlandı. Filistin'de 7 Ekim'den sonra yaklaşık 30 bin masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'le ABD Başkanı Biden ve kabinesinin derin ve kirli ilişkilerine yakından bakma gereği bir kez daha duyuldu.

"EPSTEİN DAVA LİSTESİ VE JEFFREY EPSTEİN"

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Dışişleri Bakanı: Antony Blinken
Dışişleri Bakanı: Antony Blinken

🔴 ABD'de İsrail'in ve siyonist anlayışın en kilit isimlerinden biridir. Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı olarak görev yapan bir diplomattır. İsrail'le dış ilişkilerde en ön safta hep o vardır.

🔴 Blinken'ın, dışişleri bakanı olarak atanmasının arka planında kökenleri İsrail lobisiyle ilişkilendirilen Maurice Blinken'in torunu olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Siyonist düşüncenin ateşli savunucusu üvey babası Samuel Pisar tarafından yetiştirildi. Üvey baba Pisar, 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında tutulan 900 Polonyalı çocuk arasından sağ kurtulan tek kişidir.

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Adalet Bakanı: Merrick Garland
Adalet Bakanı: Merrick Garland

🔴 Joe Biden, göreve başladıktan hemen sonra Adalet Bakanlığı pozisyonuna Federal Temyiz Mahkemesi Hakimi Merrick Garland'ı aday gösterdi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 69 yaşındaki Garland, Biden öncesinde ABD Yüksek Mahkemesi için aday gösterilmiş ancak Cumhuriyetçilerin hakim olduğu Senato'dan yeterli onay alamamıştı.

🔴 Joe Biden, göreve başlar başlamaz Garland'ı Adalet Bakanı olarak atadı. Yahudi kökenli olan Garland, sıklıkla Avrupa'daki antisemitizmden kaçan büyükbaba ve büyükanne hikayelerini anlatmasıyla tanınır.

"HASİDİK YAHUDİ GİZEMİ"

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Sağlık Bakanı Yardımcısı: Rachel Levine
Sağlık Bakanı Yardımcısı: Rachel Levine

🔴 Amerika'da katı ve muhafazakar bir Yahudi ailesinde büyüyen Levine, ABD tarihinde resmi bir göreve atanan ilk transseksüel kişidir.

🔴 Yahudi lobisinin ve Biden'ın etkisiyle senatodan yeterli onay alarak Sağlık Bakanı yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Avril Haines
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Avril Haines

🔴 Biden yönetiminin bir başka kritik pozisyona daha getirdiği isimlerden biri olan Avril Haines, Obama döneminde CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

🔴 Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşudur. Haines, Senato'dan onay alarak ABD'nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü oldu. Annesi tanınmış Yahudi bir ressam olan Haines, sık sık İsrail ziyaretleri gündeme gelmektedir.

5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ

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