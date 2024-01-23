“Epstein dava listesi ve Jeffrey Epstein”

Olaylar nasıl başlamıştı?

◾ Tüm korkularına rağmen iki genç kız kardeş, Epstein'in masaj yapma bahanesiyle cinsel taciz suçlamalarına sesiz kalmayarak polise suç duyurusunda bulunurlar ve sonuç alamazlar. Ardından bir editöre yaşadıkları durumu anlatırlar fakat Epstein'in röportajında sapık zevklerinden bahsedilmez. Çünkü o nüfuz sahibi bir zengindir.

Jeffrey Epstein kimdir?

🔻 Fuhşa teşvik, tam iki suçtan hüküm giymiştir. Hakkında en çok bilinen şey; bekar, zengin ve çuvalla parası olduğuydu. Peki, Epstein bu paraları nasıl kazanmıştı?