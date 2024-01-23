“Epstein dava listesi ve Jeffrey Epstein”
Yakın zamanda New York'ta bir sinagogun altında ortaya çıkan gizli tünellerde yaşananlar Epstein Adası'nı tekrar dünya gündemine oturttu. Peki, Epstein olayı nedir, nasıl başladı? Prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a kadar uzanan ifşalar neler? Epstein dava listesi ve Epstein davasının sıra dışı gerçeklerini sizlere sunuyoruz.
Giriş Tarihi: 23.01.2024
17:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:51
Sapkın Milyarder: Jeffrey Epstein
Olaylar nasıl başlamıştı?
◾ Tüm korkularına rağmen iki genç kız kardeş, Epstein'in masaj yapma bahanesiyle cinsel taciz suçlamalarına sesiz kalmayarak polise suç duyurusunda bulunurlar ve sonuç alamazlar. Ardından bir editöre yaşadıkları durumu anlatırlar fakat Epstein'in röportajında sapık zevklerinden bahsedilmez. Çünkü o nüfuz sahibi bir zengindir.
Jeffrey Epstein kimdir?
🔻 Fuhşa teşvik, tam iki suçtan hüküm giymiştir. Hakkında en çok bilinen şey; bekar, zengin ve çuvalla parası olduğuydu. Peki, Epstein bu paraları nasıl kazanmıştı?
◾ Jeffrey Epstein gençliğinde çeşitli mesleklerde bulunur. Bir bankacıyken kurnaz ilişkilerde mahir olduğu yöneticisinin gözünden kaçmaz ve onu para yönetiminde kullanır. Sonrasında Epstein büyük hisselere sahip adamların arasında bulur kendini ve zengin biri haline gelir.
◽ Bu yatırım vasıtası ilişkiler sayesinde Jeffrey Epstein ünlü isimlerle görüşür, tanınır: Prens Andrew, Bill Clinton, meşhur akademisyenler gibi. Ayrıca çevresinde daima çok güzel ve genç kadınlar bulunduğu görülmüştür.
◾ 1990'lı yıllarda Hofburg sayesinde finans dünyasında adından söz ettiren gerçekten varlıklı biri haline gelir. O artık Amerika'da tanınan biri olur. Bir arkadaş aracılığı ile 1991'de Maxwell ile tanışır. Bu sayede ünlü isimle tanışıp siyasi çevrelerde de nüfuz elde eder.
◾ Maxwell bir MOSSAD ajanıdır ve Jeffrey Eptein de Mossad ajanı olur. Ajan olmasının en büyük sebebi; satın aldığı adaların, villaların siyasetten teknojik dünyanın devlerini konuk eder; kız çocukları ile kayıtlarını alır ve bu kayıtların karşılığında Linkdln vebenziri iletişim ağların dünyaca gizli bilgilerini kullanır.
Epatein'in kirli adası
◾ Epstein 1997'de bir ada satın alır ve izole yerleri tercih ederek lüks evler inşa ettirir. New York Palm Beach'te, Paris'te, Londra'da Panama'da kız çocuklarını masaj yapmak adı altında bu adalarda toplar, burada kirli bir ağ kurar.
◾ Epstein dava dosyalarında isimler geçtiği gibi mekanların adları geçiyor. New York'taki bir malikane, Palm Beach'teki bir villa, ABD Virgin Adaları'ndaki özel bir ada ve Santa Fe dışındaki bir çiftlik de dahil olmak üzere iki uçağı bulunuyor.
Epstein bu kirli ağı nasıl kurdu?
◾ New York Palm Beach'te, Paris'te, Londra'da Panama'da kız çocuklarını masaj yapmak adı altında bu adalarda topluyor ve burada kirli bir ağ kuruyor.
◾ Epstein masaj yapmak adına gelen kızlardan para karşılığı on masaj yapacak başka bir genç kızı bulup getirmesini söylüyor. Böylelikle okullarda, çevre yerler de bu ağ oluşuyor ve büyüyor.