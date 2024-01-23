Gizli tüneller, kanlı yataklar, insanlık dışı görüntüler… Yakın zamanda New York’un Brooklyn bölgesinde bir sinagogun altında ortaya çıkan gizli tünellerden yola çıkarak Hasidik Yahudilerine ait olduğu bilinen bu tünellerin gizemine odaklanıyoruz. Yahudi anlayışına göre “Yahudi doğulur, Yahudi olunmaz” Hatta Yahudi olmayan birinin varlığı gereksiz görülürken, tüm yaratılmışlar sadece Yahudiler için yaratılmıştır. Hasidik Yahudileri kimdir ve neden şimdi 150 yılı aşkın Amerika’da bulunan Hasidikler dünya gündemine oturdu? Bu yaşananlar İsrail ve Amerika arasındaki çatışmanın bir yansıması mı? Epstein Ada’sının tünellerle bağlantısı ne? Epstein davası, Hasidik Yahudilerinin gizemli ve sıra dışı gerçeklerini sizlere sunuyoruz.

"Hasidik Yahudi Gizemi"

Gizli tüneller, kanlı yataklar, insanlık dışı görüntüler…

Neden mi bahsediyoruz?

Yakın zamanda New York'un Brooklyn bölgesinde bir sinagogun altında ortaya çıkan gizli tünellerden…

Biliyoruz ki bu tüneller Yahudi tarihinde ilk değil.

Geçmişe gidersek Moskova'da ve Polonya'da da yine benzer tünellerin açığa çıktığını görmüştük.

Hasidik Yahudilere ait olduğu bilinen bu tünellerin gizemine odaklanıyoruz.

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Hasidik Yahudiler kendi içinde 2 farklı şekilde algılanıyor.

Bir kesim; katil İsrail'in karşısında, diğer bir kesim; kendi tabirleriyle içten dindarlar…

İlk Hasidik topluluk Doğu Avrupa'da, özellikle Polonya ve Ukrayna'da ortaya çıkıyor.

Günümüzdeyse Amerika, İsrail ve Rusya'da görülüyorlar.

Hasidizm hareketi ise 18. yüzyılda kendini gösteriyor.

Hasidizm, Yahudi öğretilerini vurgulayarak, Tanrı ile bireysel bağlantı ve ruhani derinlik arayışını içeriyor.

Bu hareket, Yahudi topluluğundaki sıkı kurallara karşı bir tepki olarak ortaya çıkmakla kalmamış, kendi aralarındaki tartışmaları ve fikir ayrılıklarını da beraberinde getirmiş.

Yahudi anlayışına göre "Yahudi doğulur, Yahudi olunmaz"

Hatta Yahudi olmayan birinin varlığı gereksiz görülürken, tüm yaratılmışlar sadece Yahudiler için yaratılmıştır.

Hasidikler ise bu konuda farklı düşüncelere sahip.

Hasidik hareketin kurucusu olan İsrael Ben Elizel'e yani yaygın adıyla Besht'e göre ruhsal yetkinlik bilgiyle değil kişisel azimle mümkündür.

Böylece "en cahil kimse bile en büyük rabbani alim gibi Tanrı'ya yakın" olabilir.

Hasidizm, zaman içinde farklı mezheplere ve topluluklara bölünür.

Her Hasidik topluluk, kendi liderinin öğretilerine ve geleneklerine bağlıdır.

kendi içlerinde farklı mezhepler ve cemaatler oluştururlar.

Hasidik Yahudileri; dış dünyada yaşayamayacakları, eğer cemaatten ayrılırlarsa sadece suçlu olarak yaşayabilecekleri bir toplum tasarlamışlardır.

Kazdıkları tünellerden de anlaşılacağı gibi asla sosyal hayatta var olamazlar.

➡ Dünyevi kitaplar okuyamazlar.

➡ Hayatlarının hiçbir sürecinde internet erişimleri olamaz.

➡ Çocuklar ne olursa olsun "din dışı" bir kütüphaneye giremez.

➡Her şey hahamların kontrolü altında ve çocuklar sadece Hasidik kitapları okumak zorundadırlar.

Bu da bize gösteriyor ki 150 yılı aşkın bir süredir Amerika'da yaşayan Hasidik Yahudilerinin son dönemde tünel olaylarıyla gündem gelmesi bir tesadüf değil.

Akla ilk olarak Epstein davasına ilişkin bir hesaplaşma da geliyor.

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▶ Şimdi Epstein davasına bakalım.

Mahkeme belgelerinde adı geçen 187 kişi, mağdur edilen 200'e yakın genç kız var.

Gençliğinde yaptığı çeşitli mesleklerden sonra finansla ilgilenmeye başlayarak bu alanda çeşitli manevralarla tanınan Epstein, 90'lı yıllarda Hofburg sayesinde finans dünyasında adından söz ettiren varlıklı biri haline geliyor.

Hisse senetleri, yatırımlar, arabalar derken servetine servet katıyor ve o artık tüm Amerika'nın tanıdığı ünlü birine dönüşüyor. Hal böyle iken 1991'de Maxwell ile tanışıyor. Bu sayede Donald Trump, Bill Clinton gibi birçok ünlü isimle tanışıp siyasi çevrelerde de nüfuz elde ediyor

İşte, asıl olaylar buradan sonra başlıyor.

Çünkü Maxwell bir MOSSAD ajanı

Epstein 1997'de bir ada satın alıyor ve özellikle izole yerleri tercih ederek lüks evler inşa ettiriyor.

New York Palm Beach'te, Paris'te, Londra'da Panama'da kız çocuklarını masaj yapmak adı altında bu adalarda topluyor ve burada kirli bir ağ kuruyor.

İsrail, Jeffrey Epstein ile iletişime geçiyor çünkü bu adalar Facebook'un kurucusu, LinkedIn'in kurucusu, Victoria Secret'in sahibi gibi birçok milyarderi bu adada konaklatıyor.

Epstein adada ağırladığı bu ünlü isimleri kız çocuklarıyla orada yaşadıklarını bir yandan kayıt altına alıyor sonra MOSSAD devreye giriyor.

Çünkü İsrail bu ağların ve ünlü kişilerin mesajlarına ulaşmak isteyerek çeşitli gizli bilgileri ele geçiriyor. Tabi CIA bunu fark edince bu olay patlak veriyor.

🔎Tehditlere rağmen bir genç kızın dava etmesiyle Jeffrey Epstein davası başlıyor

Jeffrey Epstein ilk kez 2005'te 14 yaşında bir kız çocuğuna "cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı kurma suçlamaları" iddiasıyla da mahkemeye çıkıyor.

2008'de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ediyor.

2009'da hapisten çıkıyor fakat cinsel istismarlar fazlasıyla devam ediyor.

2019'a gelene kadar onlarca genç kız, Epstein'i benzer cinsel istismar suçlarıyla dava etmesiyle Amerika gündeminden düşmüyor.

Bu davaya ilişkin dosyaların içerisindeki isimlerin mahkemece yayılmasının bir sakıncası olmamasıyla Epstein listesindeki suçlamalara dahil olan diğer kişilerle ilgili yani prenslerden sanatçılara siyasetçilerden entelektüellere kadar uzanan daha fazla bilgi ortaya çıkıyor.

Epstein davası hakkında iddia edilen suçlar doğrultusunda detaylı soruşturma yapılıyor.

New York'taki bir sinegoga ait gizli tüneller deşifre olunca zamanlaması manidar olarak aynı anda çarpıcı isimlerle Epstein dava dosyaları yeniden gündeme geliyor.

Dosyada Stephen Hawking, Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson ve Prens Andrew gibi isimler de yer alıyor.

Ayrıca dünyanın en önemli entelektüellerden biri olarak kabul ettiği Noam Chomsky'nin de adı kayıtlarda geçiyor.

İsrail'in kurulduğu dönemde bölgeyi ziyaret eden ve Yahudi entelektüel camiasını örgütleyen, Amerikan akademik dünyasının en önemli isimlerinden olan Noam Chomsky'nin de bu rezaletle anılması Batı düşüncesinin entelektüel anlamda da iflas ettiğini kanıtlıyor.

İsrail-Amerika arasındaki ilişki nereye evrilecek ve bu sebeple önümüze neler çıkacak göreceğiz.

Sunucu/Editör: Betül SAV

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

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