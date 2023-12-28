2023'ün en çok okunan haberleri
Acısıyla tatlısıyla dolu dolu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Büyük emek vererek gündem, kültür- sanat, edebiyat, tarih ve psikoloji alanlarında oluşturduğumuz içeriklerle yıl boyu sizlerle birlikte olduk. Bu minvalde 2023 yılı boyunca Fikriyat'ta en çok okunan içerikleri sizin için derledik...
Giriş Tarihi: 28.12.2023
10:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
12:03
HZ. ÖMER'İN (RA) İLKLERİ
◼ İslam tarihinin mümtaz isimlerinden
Hz. Ömer (RA), aldığı önemli kararlar ve gerçekleştirdiği eylemler ile hem yaşadığı dönemi etkiledi hem de kendisinden sonra gelen kuşaklar üzerinde etkili oldu. Öyle ki asırlar boyunca karakteri, yöneticiliği ve adaletli tavrı hükümdarlar için örnek teşkil etti.
◼ Hz. Ömer (RA) sadece devlet meseleleriyle ilgilenmez. Halifeliği süresince sosyal, kültürel ve hayata dönük tüm hususlara dair çözümler üretir.
sıfatıyla hükmeden "Müminlerin Emiri" Hz. Ömer'in (RA) hem İslam'ın yayılması hem de devletin işleyişi açısından ilk olma özelliğini taşıyan icraatlarını sizin için kaleme aldık.
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"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR UYUYAN KALPLERİ UYANDIRIYOR"
◾ Biliyorsunuz iki aydır büyük bir acı içerisinde yaşıyoruz. Yaptığımız hiçbir şey içimize sinmiyor.
Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz; dua ediyoruz, ağlıyoruz, konuşuyoruz, boykot ediyoruz.
◾ Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir ses duyduk.
olduğunu söylüyordu bize. O sesin sahibi "Gazze'den başka herkesin, her yerin işgal altında" Ayçin Kantoğlu ile Gazze'ye, insanlığa, vicdana dair güzel bir sohbet ettik.
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İSLAM FİNANSI AÇISINDAN TROY ÖDEME SİSTEMİ
◼ İsrail - Filistin çatışmaları Filistin'e yönelik bir soykırıma dönüştü. İsrail'i protesto etmenin yollarından biri olan boykot, yiyecek, giyim ve eşya gibi birçok alanda yapılmaya devam ediyor.
◼ Bu noktada boykotu tam manasıyla gerçekleştirmek için yerli ve güvenilir bir ödeme sistemine ihtiyaç var. Bu açıdan yerli ödeme sistemi TROY'a geçmek büyük önem arz ediyor. TROY ödeme sistemine dair tüm merak edilenleri sizin için araştırdık...
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KUDÜS VE FİLİSTİN KRONOLOJİSİ
◼ Tarih boyunca kutsal olarak görülen ve üç semavi din için değer atfedilen Kudüs şehrini içinde barındıran Filistin bölgesi, farklı medeniyet ve kavimlere ev sahipliği yaptı.
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Müslümanların idaresi dışında sürekli kan, gözyaşı ve acının hüküm sürdüğü topraklar Hz. Ömer'in (RA) teslim alması ile beraber büyük bir sükunete kavuştu. Filistin'i Haçlı idaresinden kurtaran Selahaddin Eyyubi ise şehrin ikinci fatihi olarak kabul edildi. Sizler için Kudüs ve Filistin tarihinde öne çıkan hadiseleri kronolojik sırayla kaleme aldık.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN BİTTİĞİNE İNANMADIĞI İÇİN 30 YIL DAHA SAVAŞMAYA DEVAM EDEN JAPON ASKERİ
◼ Hiroo Onoda'nın tarihte eşine ender rastlanan bir hikayesi var. Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'na katılmasından sonra Onoda, Filipinler'in Lubang Adası'nda görev yapan askerlerin yanına gönderilir. Savaş 1945'te sona erer ancak Onoda'nın Japonya'nın teslim olduğundan haberi yoktur.
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