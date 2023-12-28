2023'ün en çok okunan haberleri

HZ. ÖMER'İN (RA) İLKLERİ

◼ İslam tarihinin mümtaz isimlerinden Hz. Ömer (RA), aldığı önemli kararlar ve gerçekleştirdiği eylemler ile hem yaşadığı dönemi etkiledi hem de kendisinden sonra gelen kuşaklar üzerinde etkili oldu. Öyle ki asırlar boyunca karakteri, yöneticiliği ve adaletli tavrı hükümdarlar için örnek teşkil etti.

◼ Hz. Ömer (RA) sadece devlet meseleleriyle ilgilenmez. Halifeliği süresince sosyal, kültürel ve hayata dönük tüm hususlara dair çözümler üretir. "Müminlerin Emiri" sıfatıyla hükmeden Hz. Ömer'in (RA) hem İslam'ın yayılması hem de devletin işleyişi açısından ilk olma özelliğini taşıyan icraatlarını sizin için kaleme aldık.

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