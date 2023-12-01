İslam finansı açısından TROY ödeme sistemi
İsrail - Filistin çatışmaları Filistin'e yönelik bir soykırıma dönüştü. İsrail'i protesto etmenin yollarından biri olan boykot, yiyecek, giyim ve eşya gibi birçok alanda yapılmaya devam ediyor. Ülkemizde birçok kişi bilmese de boykot yapılan alanlardan biri de ödeme sistemleri oldu.Yerli ödeme sistemi TROY'a olan ilgi son iki ayda hızlı şekilde arttı. Peki, TROY ödeme sistemi nedir? İslam finansı, TROY ödeme sistemini nasıl değerlendiriyor?
Giriş Tarihi: 01.12.2023
14:53
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
16:22
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Filistin – İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar, İsrail'in Filistin halkına yönelttiği bir soykırıma dönüştü. Dünya liderlerinin birçoğunun sesiz kaldığı bu soykırım sonucunda birçok masum insan hayatını kaybetti.
◼ İsrail'e tepki göstermek için yapılan protestolardan biri olan
boykot, ülkemizde de büyük yankı uyandırdı. Türk halkı masum insanlara zulmeden, İsrail devletinin ürünlerini almamaya özen göstermeye başladı.
BOYKOT VE HELAL RIZIK ÜZERİNE
◼ Boykot, ülkemizde genellikle
yiyecek, giyim ve eşya sektöründe uygulanıyor. Fakat bu ürünleri kredi kartı ile satın alırken kullandığımız ödeme sistemleri de yerli değil, yabancı şirketlere ait.
◼ Bu noktada
boykotu tam manasıyla gerçekleştirmek içinihtiyaç var. Bu açıdan yerli ve güvenilir bir ödeme sistemine yerli ödeme sistemi TROY'a geçmek büyük önem arz ediyor.
PEKİ, TROY ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
◼ Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya geldi ve
TROY'u kurdu. Türkiye'nin ödeme sistemi TROY, 2016 yılında kullanılmaya başladı.
◼ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2020'de Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olmasıyla
TROY çalışmaları hız kazandı. Bu yıl devreye geçen yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hızla büyüdü.
◼ Kartlı sistemler alanındaki en yeni gelişmeleri destekleyen
TROY kart sayısı 19 milyona ulaştı. TROY kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.
◼ Anlaşmalı iş yerlerinde TROY kartlar ile taksit yapma, puan kazanma ve bankalara ait sadakat programlarından yararlanma gibi işlemler yapılabiliyor.
◼ TROY kart, yurt dışında da kartın arkasında bulunan
uluslararası kart şemalarına ait logoların olduğu yerlerde geçerlidir. TROY karta geçmek isterseniz bankanıza online ya da bizzat kendiniz başvurabilirsiniz.
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Filistin- İsrail çatışmaları sebebiyle ülkemizin gündemine giren boykotun etkisiyle Finans alanındaki yetkililer bu ilginin TROY kartlara olan talep hızla artıyor. daha da artacağını ifade ediyor.
İSLAM FİNANSI AÇISINDAN TROY ÖDEME SİSTEMİNİN ÖNEMİ NEDİR?
◼ Vav TV'de Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla yayınlanan
Fıkıh Meclisi programına bu hafta Dr. Melih Turan konuk oldu. Programın bir kısmında "İslam Finansı Açısından Troy Ödeme Sistemi" konuşuldu.
◼ Dr. Melih Turan,
ödeme sistemlerinin ortaya çıkışı hakkında:
" Finansal teknolojinin gelişiminde banka kartları büyük rol oynuyor. Parayı taşımama, banka kartı, kredi kartıyla ödeme gibi... TROY, yeni finansal ürünlerin çıkması açısından da önemlidir. Bankacılığın gelişiminin ilk zamanlarından itibaren kredi kartları ile bir ağ kuruyorlar. (Amerika'daki çıkarılan kredi kartını Kanada'da kullanmak için.) Sonra bu kart ağları büyüyerek günümüzde bilinen, herkesin cebinde olan büyük kart şemalarını ortaya çıkarıyor. " ifadesinde bulundu.
◼ TROY'un
İslam ülkeleri entegrasyonu manasında düşündüğümüzde önemli olduğunu belirten Turan, çevre-komşu ülkelere de TROY'un entegre olup oralarda da çıkarılıp kullanılması gerektiği noktasının altını önemle çizdi.
◼ Finansal teknolojilerin gelişiminde önemli bir yere sahip olan
ödeme sistemlerinin kendi ağlarını kurmasıyla ülkeler arasında belli kart şemaları ortaya çıktı.
◼ Uluslararası kart şemaları sahiplerinin
İsrail'i, Müslümanlara zulmedenleri desteklemesi karşısında onlara katkı sağlamamak adına ülkemizin yerli ödeme sistemi TROY'u kullanmak insanların vicdanen daha rahat hissetmesini sağlıyor.
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TROY kart kullanımı, dünyadaki büyük Bu yüzden hem boykot hem de iktisadi ve finansal bağımsızlık açısından Türkiye için önem arz ediyor. uluslararası kart şemalarına giden fonun önünü kesiyor.