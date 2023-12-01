İSLAM FİNANSI AÇISINDAN TROY ÖDEME SİSTEMİNİN ÖNEMİ NEDİR?

◼ Vav TV'de Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla yayınlanan Fıkıh Meclisi programına bu hafta Dr. Melih Turan konuk oldu. Programın bir kısmında "İslam Finansı Açısından Troy Ödeme Sistemi" konuşuldu.

◼ Dr. Melih Turan, ödeme sistemlerinin ortaya çıkışı hakkında:

"Finansal teknolojinin gelişiminde banka kartları büyük rol oynuyor. Parayı taşımama, banka kartı, kredi kartıyla ödeme gibi... TROY, yeni finansal ürünlerin çıkması açısından da önemlidir. Bankacılığın gelişiminin ilk zamanlarından itibaren kredi kartları ile bir ağ kuruyorlar. (Amerika'daki çıkarılan kredi kartını Kanada'da kullanmak için.) Sonra bu kart ağları büyüyerek günümüzde bilinen, herkesin cebinde olan büyük kart şemalarını ortaya çıkarıyor." ifadesinde bulundu.

◼ TROY'un İslam ülkeleri entegrasyonu manasında düşündüğümüzde önemli olduğunu belirten Turan, çevre-komşu ülkelere de TROY'un entegre olup oralarda da çıkarılıp kullanılması gerektiği noktasının altını önemle çizdi.