Yapay Zeka Üniversiteyi Bitirir mi?

1 /6 Kökler ve "Geri Kaldık" Endişesi













📖 Türkiye'de üniversite tarihini konuşurken Cumhuriyet'in ötesine, Osmanlı ve İslam bilim mirasına bakmak gerekir. Aslında bu topraklarda yükseköğretimin, Nizamiye Medreseleri'nden Enderun'a uzanan zengin ve özgün bir geçmişi var. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde, Avrupa ile karşılaşma ve "neden geri kaldık?" sorusu, modern üniversite fikrinin fitilini ateşledi,.

📖 Bu dönemde Avrupa'da da üniversite, "araştırma üniversitesi"ne dönüşerek yeni bir kimlik kazanıyordu. Osmanlı aydınları, sadece eğitim veren değil, aynı zamanda araştırma yapan, yeni fikirler üreten ve uzmanlaşmayı sağlayan bir kuruma ihtiyaç olduğunu fark ettiler. Sözlü münazara kültüründen, yazılı eserle kendini ispat etme kültürüne geçiş hedeflendi. 1863'teki ilk denemelerden sonra, 1900 yılında kurulan Darülfünun-ı Şahane, modern anlamda üniversiteye geçişin ilk somut adımı oldu.