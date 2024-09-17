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Helak olan kavimler

Tarih boyunca pek çok topluluk dünya üzerinde yaşamış, sayılamayacak kadar çok kavim yeryüzünden gelip geçmiştir. Allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğine göre bazı kavimler darlıkta bazıları ise refahta olmalarına rağmen helak edilmişlerdir. Allah Teala kavimlere doğru yolu gösteren peygamberler göndermiştir. Kimileri bu uyarıcıya uyarken kimileri de onunla alay etmiş, dalga geçmiştir. Allah Teala bu kavimleri ikaz etmiş, düzelmeyenleri ise helak etmiştir. İşte, Kur'an-ı Kerim'de geçen helak olmuş kavimler...

Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:21
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Allah Teala insanlara diğer varlıklardan farklı olarak akıl nimeti verdi. Bu sebeple insan iyilikle donandığında yaratılmışların en hayırlısı, kötülükle hemhal olduğunda ise yaratılmışların en aşağılığı olarak anıldı.

◾ Sorumluluk sahibi olan insan için Allah Teala kitaplar ve peygamberler göndererek kişileri rehbersiz bırakmadı. Allah'ı (CC) tanımak ve O'na (CC) kulluk etmek her insanın biricik görevidir.

TEVHİD NEDİR

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Helak olan kavimler

◾ Bunu anlamak için Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e ve Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) sünnetine sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor.

◾ Tarih boyunca Allah Teala pek çok kavme uyarıcı olarak peygamber göndermişti. Lakin bazı kavimler şirk, küfür ve sapkınlıkta ısrar ederek helak olmuşlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen, helak olan kavimler...

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Nuh Kavmi
Nuh Kavmi

Nuh Kavmi

"Vaktiyle biz Nûh'u kendi kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı. Fakat biz Nûh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık."

Ankebût Suresi 14-15. Ayetler

Ankebût Suresi 14-15. Ayetler Tefsiri

◾ Hz. İbrâhim'in kavmiyle ilişkileri ve tebliğ faaliyetleri hakkında daha önceki sûrelerde başka vesilelerle bilgi verildiği için burada ayrıntılı açıklama yapmayı gerekli görmüyoruz. Şu kadarını belirtelim ki İbrâhim, öncelikle halkını, bütün peygamberlerin tebliğlerinin ortak ilkesi olan bir Allah'a kul olmaya, tanrı diye taptıkları putların gerçekten tanrı niteliklerine sahip olup olmadıkları üzerinde düşünmeye çağırmış; daha önce başka toplumların da kendi peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarını hatırlatarak onların âkıbetlerinden ibret almaları gerektiğini ima etmiştir.

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Nuh Kavmi

◾ Hz. Nuh'un (AS) peygamberliği sırasında insanlar çoğalmış ve doğru yoldan sapmışlardı. Hz. Nuh (AS) uzun yıllar boyunca kavmini doğru yola, Hakk'a (CC) davet etti. Ama başarılı olamadı.

◾ Kavminin artık Allah Teala'nın sözleriyle alay etmesi üzerine Hz. Nuh (AS) Allah Teala'dan kavmini helak etmesini istedi. Bunun üzerine Allah Teala kendisine bir gemi yapması ve müminlerin dışında tüm canlılardan bir çifti gemiye almasını emretti. Bunun ardından büyük tufan gerçekleşti ve Nuh kavmi helak oldu.

NUH TUFANI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

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Ad Kavmi
Ad Kavmi

Âd Kavmi

"Anılan Âd kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve "Bizden daha güçlü kim var?" dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar, âyetlerimizi de inatla inkâr ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak, onlara yardım da edilmeyecektir."

Fussilet Suresi 15-16. Ayetler

Fussilet Suresi 15-16. Ayetler Tefsiri

◾ "Haksız yere büyüklük tasladılar" diye çevirdiğimiz 15. âyetteki cümleyi Zemahşerî, "Aslında büyüklenmeye hakları olmadığı halde ülkelerinin halkına karşı büyüklük taslayıp tepeden baktılar" veya "Yönetici olma niteliklerini taşımadıkları halde haksızlıkla ülke yönetimini ellerine geçirip halk üzerinde hakimiyet kurdular" şeklinde açıklamıştır (III, 387). Râzî, bütün güzel özelliklerin "yaratılmışlara iyilik ve yaratıcıya saygı" şeklindeki iki temel ilkeye dayandığını hatırlatarak Âd kavminin haksız yere büyüklük taslamalarının birinci ilkeyi ihlâl, Allah'ın âyetlerini inatla inkâr etmelerinin de ikinci ilkeyi ihlâl anlamı taşıdığını belirtir (XXVII, 112). Kur'an, gerek Arap putperestlerinin gerekse eski kavimlerin ilâhî dinlere inanmamalarının temelinde aklî ve fikrî sebeplerden ziyade büyüklük taslama, mevki ve menfaat hırsı gibi duygusal sebeplerin yattığına sık sık vurgu yapar.

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