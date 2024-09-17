Helak olan kavimler

◾ Allah Teala insanlara diğer varlıklardan farklı olarak akıl nimeti verdi. Bu sebeple insan iyilikle donandığında yaratılmışların en hayırlısı, kötülükle hemhal olduğunda ise yaratılmışların en aşağılığı olarak anıldı.

◾ Sorumluluk sahibi olan insan için Allah Teala kitaplar ve peygamberler göndererek kişileri rehbersiz bırakmadı. Allah'ı (CC) tanımak ve O'na (CC) kulluk etmek her insanın biricik görevidir.

TEVHİD NEDİR