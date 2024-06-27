Çocuklar Felsefe Yapabilir mi? Tüm Yönleriyle P4C

🔸 2017-2018 yıllarında Nun Okulları'nda görev yaparken yine alanla ilgili araştırmalarım, okumalarım devam etti. Hep bunun eğitmen eğitimini almayı düşündüm. Ben pandemiyi krizi fırsata çevirenlerdenim. Ben "P4C kolaylaştırıcılığını öğreneceğim, uzman olacağım" dedim. Çünkü "Çocuklar İçin Felsefe"de uyaran olarak hikâyeleri kullanıyorsunuz. 2020 yılında pandemi ile bu süreç başladı ama 2007 yılında duydum ve 2015'te "ya bunu ders olarak koyarım" dediğim bir pedagojiydi. 2020'de "iyi ki de bu uzmanlığı almışım" diyorum.

➡ Sümeyye Gedizli: P4C nedir?

➡ Ayşe Çam:

🔸 P4C Çocuklar İçin Felsefe'nin kısaltılmış halidir. Bu, çocuklar için dört temel becerinin gelişmesini hedefleyen bir öğretim pedagojisidir. Bu pedagojiye göre çocuklarda günümüzde artık 21. yüzyıl becerisi olarak düşünülen, ortaya konulan eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iş birlikli düşünme ve özenli düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayan bir yöntem. Yöntemi biraz açmak gerekirse belirli uyaranlar kullanarak çocukları bir çember etrafında topluyorsunuz, kolaylaştırıcı olarak çocuklarla birlikte seçtiğiniz kavramı, değeri, seçtiğiniz belki de beceriyi çocuklarla soruşturup derinleştiriyorsunuz.