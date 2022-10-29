Usta şairlerden kalbe dokunan mısralar

🔹Edebiyatımızın nice üstadı ve onların unutulmaz eserleri vardır. Bu yapıtlar, okuyucular için rehber niteliğindedir. Bazen gönlümüze dokunup hayata bakış açımızı değiştir bazen de çözüm bulamadığımız en çetin sorularımıza cevap olur.

Sizler için Vav TV'de yayınlanan Usta şair İbrahim Sadri ile Şiir Vakti programında yer alan değerli şairleri ve şiirlerini derledik.

Gönül Hun Oldu Şevkinden Naat-ı Şerifi

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Rasûlallah

Nasıl bilmem bu nîrâne dayandım yâ Rasûlallah.

Ezel Bezmi'nde dinmez bir figândım yâ Rasûlallah

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallâh.

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen

Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rû-nümâsın sen

Habîb-i Kibriyâ'sın sen, Muhammed Mustafâ'sın sen

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah.

Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahî nûrun olmazsa

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa

Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mesrûrun olmazsa

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah.

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Yaman Dede

Şiir sözlüğü