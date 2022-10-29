Usta şairlerden kalbe dokunan mısralar
Şiir, insan ruhunun derinliklerine işleyen, edebiyatımızın nadide türlerindendir. Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı olarak tanımlanan bu kadim tür, her dönemde duygularımıza ve düşüncelerimize hitap eder. Öyle şairlerimiz vardır ki kalemi ile duygularımıza, düşüncelerimize, hasrete, vuslata, aşka dokunur. İşte büyük şairlerimiz ve yüreğimizde iz bırakan şiirleri…
Giriş Tarihi: 29.10.2022
11:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
12:09
Gönül Hun Oldu Şevkinden - Yaman Dede
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Edebiyatımızın nice üstadı ve onların unutulmaz eserleri vardır. Bu yapıtlar, okuyucular için rehber niteliğindedir. Bazen gönlümüze dokunup hayata bakış açımızı değiştir bazen de çözüm bulamadığımız en çetin sorularımıza cevap olur.
Sizler için Vav TV'de yayınlanan Usta şair İbrahim Sadri ile Şiir Vakti programında yer alan değerli şairleri ve şiirlerini derledik.
Gönül Hun Oldu Şevkinden Naat-ı Şerifi
Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Rasûlallah
Nasıl bilmem bu nîrâne dayandım yâ Rasûlallah. Ezel Bezmi'nde dinmez bir figândım yâ Rasûlallah Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallâh.
Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen
Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rû-nümâsın sen Habîb-i Kibriyâ'sın sen, Muhammed Mustafâ'sın sen Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah.
Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahî nûrun olmazsa
Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mesrûrun olmazsa Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah.
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Yaman Dede
Şiir sözlüğü
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Yaman Dede kimdir?
🔹 1887 yılında Kayseri'de bir
Rum ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Diamandi olan şair, lakaplarıyla da anılır. "Yanan Dede, Yanar Dede, Yamandi Molla, Molla Bey"
🔹 Okul döneminde bir vesile ile
Hz. Mevlana'nın sözleriyle karşılaştıktan sonra İslam ile şereflenir.
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Eserleri, yetiştirdiği talebeleri ile yakın tasavvuf tarihinin değerli isimlerinden biridir.
🔹 Efendimiz'in (sav) mübarek isimleri anıldığında eli ayağı karıştığı, gözyaşlarını tutamadığı,
O'nun (sav) sevgisiyle yanıp tutuştuğu için talebeleri ve dostları ona diye hitap ettiği söylenir. "Yanan Dede"
🔹 Yaman Dede'nin yaşamında şiirin yeri ayrıydı. Öyle ki,
olduğunu söyler. hayatın içindeki her şeyin aslında bir şiir, şairin de görünmeyen dudakların üflediği bir ney
🔹 1962'de vefat eden Yaman Dede'nin
kabri Karacahmet Mezarlığı'ndadır.
Naat nedir?
◽ Hz. Peygamber'i (sav) övme maksadıyla yazılmış şiirlere naat-ı şerif adı verilir.
İbrahim Sadri naatı, "Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar kesintisiz, gümrah bir ırmak gibi çağlayan şiir yatağı" olarak tanımlar.
◽ Müminler yüzyıllardır Hz. Peygamber'in (sav) şefaatine nail olabilmek için naatlar yazmışlardır.
Yaman Dede'nin Naat'ı da bunun güzel örneklerindendir.
Osmanlı sultanlarının Peygamber sevgisini dile getirdiği şiirler
Ellerimizin Büyük Boşluğu - Mevlana İdris Zengin
Ellerimizin Büyük Boşluğu
Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık.
Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz
Çok unuttuk hatırlamak istiyoruz
Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz Rüzgârın sesini, ırmağın sesini, Dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk Erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken Seni istiyoruz aslında Bunu söyleyemiyoruz
Her yer gece, çok gece
Ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim Çok yenildik yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında Büyütüp durduk siyahı
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Mevlana İdris Zengin
"Duaya sığınmanın şiiri" Şair İbrahim Sadri, Mevlana İdris'in Ellerimizin Büyük Boşluğu şiirini, "modern dünya insanının bunalımları, sıkıntıları, gitgelleri ve bütün o bunaltan tablonun içinde belki de en önemli güç olan duaya sarılmanın altını kalınca çizen olağanüstü bir şiirdir." şeklinde tanımlar.
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Mevlana İdris Zengin kimdir?
🔹 Mevlâna İdris Zengin, 1966 senesinde
Kahramanmaraş'ta doğar.
🔹 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Mevlana İdris'in yazdığı şiir, hikaye ve denemeler İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede yayımlanır.
🔹 Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 7 Haziran 2022'de Kahramanmaraş'ta vefat eden şairin kabri Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.
Mevlana İdris'in en güzel mısraları