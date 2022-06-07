Mevlana İdris'in en güzel mısraları

İnandır beni dünya

Yıllar geçti ve birşey kaybetmedim hayretimden

Herkes bir saat alsa da çoğalmaz zaman

Ve ben bazı şeyleri açıklayamam

Yetmezken birimizin açtığı boşlukta yalnız kalmaya

Neden kapansın göğsümde taşıdığım bu güzel yara

Kader kimi seçerse kaptan o olsun

Ben hangi pazartesiyi beklediğimi bilmiyorum

Mevlana İdris Zengin