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Mevlana İdris'in en güzel mısraları

Yazmış olduğu şiirlerle dile getirilemeyen bezginlikleri en güzel şekilde ifade eden Mevlana İdris, okuyucuların yakından tanıdığı büyük bir dil ve şiir emekçisi idi. 7 Haziran 2022 itibari ile aramızdan ayrılan şair arkasında Türkçe var oldukça yaşayacak şiirler, eserler bıraktı. Sizler için Mevlana İdris'in en güzel şiirlerinden mısraları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 15:13
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Mevlana İdris Zengin kimdir?

◾ 1966 Kahramanmaraş doğumlu şair, yazar ve çocuk yayıncısı Mevlana İdris 7 Haziran 2022 Salı günü Kahramanmaraş'ta vefat etti. İslamcı kuşağın önde gelen isimlerinden olan Zengin, yazı ve şiirleri ile Türk edebiyatına önemli katkılar sundu.

◾ Çocuk edebiyatına yönelerek büyük bir açığı kapatma gayreti içinde olan Zengin, Hukuk mezunu idi. Edebi eserleri ile insanların yüreklerine hitap eden şair, arkasında pek çok önemli eser bıraktı.

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İnandır beni dünya
Yıllar geçti ve birşey kaybetmedim hayretimden
Herkes bir saat alsa da çoğalmaz zaman
Ve ben bazı şeyleri açıklayamam
Yetmezken birimizin açtığı boşlukta yalnız kalmaya
Neden kapansın göğsümde taşıdığım bu güzel yara
Kader kimi seçerse kaptan o olsun
Ben hangi pazartesiyi beklediğimi bilmiyorum

Mevlana İdris Zengin

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Ey benim
Mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan
Küçük karanfilim
Gidiyorum
Öyle başını yana çevirip
Ağlama

Mevlana İdris Zengin

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Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi
Sert şarkılar vardı yanaklarında

Sabahın sisini dalgın atlara yükledim
Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna
Sen yoktun bir şey yoktu
Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için

Mevlana İdris Zengin

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Yani ben ölmeli miyim anne
Şarkılar söylemeden
Yeryüzünü bilmiyorum gökyüzünü bilmiyorum
Uçurtma uçurmadan ve daha yürümeden

Mevlana İdris Zengin

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