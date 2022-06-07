Mevlana İdris'in en güzel mısraları
Yazmış olduğu şiirlerle dile getirilemeyen bezginlikleri en güzel şekilde ifade eden Mevlana İdris, okuyucuların yakından tanıdığı büyük bir dil ve şiir emekçisi idi. 7 Haziran 2022 itibari ile aramızdan ayrılan şair arkasında Türkçe var oldukça yaşayacak şiirler, eserler bıraktı. Sizler için Mevlana İdris'in en güzel şiirlerinden mısraları bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 07.06.2022
15:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
15:13
Mevlana İdris Zengin kimdir?
◾ 1966
Kahramanmaraş doğumlu şair, yazar ve çocuk yayıncısı Mevlana İdris 7 Haziran 2022 Salı günü Kahramanmaraş'ta vefat etti. İslamcı kuşağın önde gelen isimlerinden olan Zengin, yazı ve şiirleri ile Türk edebiyatına önemli katkılar sundu.
◾ Çocuk edebiyatına yönelerek büyük bir açığı kapatma gayreti içinde olan Zengin,
Hukuk mezunu idi. Edebi eserleri ile insanların yüreklerine hitap eden şair, arkasında pek çok önemli eser bıraktı.
İnandır beni dünya Yıllar geçti ve birşey kaybetmedim hayretimden Herkes bir saat alsa da çoğalmaz zaman Ve ben bazı şeyleri açıklayamam Yetmezken birimizin açtığı boşlukta yalnız kalmaya Neden kapansın göğsümde taşıdığım bu güzel yara Kader kimi seçerse kaptan o olsun Ben hangi pazartesiyi beklediğimi bilmiyorum
Mevlana İdris Zengin
Ey benim Mavi soluklarıyla saçlarımı dağıtan Küçük karanfilim Gidiyorum Öyle başını yana çevirip Ağlama
Mevlana İdris Zengin
Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi Sert şarkılar vardı yanaklarında
Sabahın sisini dalgın atlara yükledim Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna Sen yoktun bir şey yoktu Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için
Mevlana İdris Zengin
Yani ben ölmeli miyim anne Şarkılar söylemeden Yeryüzünü bilmiyorum gökyüzünü bilmiyorum Uçurtma uçurmadan ve daha yürümeden
Mevlana İdris Zengin