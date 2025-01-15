Türk lehçelerinde soğuk kelimesi

1 /10











ESKİ TÜRKÇESİ

Soğuk-Sogık

🔹 Eski Türkçe, günümüz kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı, güneydoğu Türk lehçelerinin temelini oluşturmakta. Eski Türkçenin asıl temsilcileri Köktürkçe ve Eski Uygurcadır.

🔹 Eski Türkçede, soğuk sözcüğünü "sogık ve sogek" kelimeleri karşılar.

➡ Muz Tag-lar-da köp soguk bolup-dan ol beg kagar-dan sarunmış irdi, ap ak irdi. Oguz Kagan s(e)vinç birle küldü, ayttı kim ay sen munda beg-ler-ge bolgıl başlık ma m(e)ŋlep saŋa at bolsun. Kagar-luk, tep dedi.

➡ Muz Tag çok soğuk olduğu için o bey kar ile kaplanmış, bembeyaz olmuştu. Oğuz Kağan sevinç ile güldü ve o beye,"Sen burada beylere lider ol ve sonsuza kadar senin adın Karluk olsun."dedi