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Türk lehçelerinde soğuk kelimesi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 15, 2025 12:50 Güncelleme Tarihi: Ocak 15, 2025 12:57

Türk dilinin serüveni Ötüken'de başlamış ve yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda yaşatılmıştır. Dünyanın pek çok yerinde yurt kuran Türkler arasında hayat bulan Türk dili; Kuzeybatı, Kuzeydoğu, Güneybatı, Güneydoğu olarak gruplandırılmıştır. İşte, sizler için Türk lehçelerinde soğuk kelimesinin karşılıklarını derledik.

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ESKİ TÜRKÇESİ

Soğuk-Sogık

🔹 Eski Türkçe, günümüz kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı, güneydoğu Türk lehçelerinin temelini oluşturmakta. Eski Türkçenin asıl temsilcileri Köktürkçe ve Eski Uygurcadır.

🔹 Eski Türkçede, soğuk sözcüğünü "sogık ve sogek" kelimeleri karşılar.

Muz Tag-lar-da köp soguk bolup-dan ol beg kagar-dan sarunmış irdi, ap ak irdi. Oguz Kagan s(e)vinç birle küldü, ayttı kim ay sen munda beg-ler-ge bolgıl başlık ma m(e)ŋlep saŋa at bolsun. Kagar-luk, tep dedi.

Muz Tag çok soğuk olduğu için o bey kar ile kaplanmış, bembeyaz olmuştu. Oğuz Kağan sevinç ile güldü ve o beye,"Sen burada beylere lider ol ve sonsuza kadar senin adın Karluk olsun."dedi

Türk lehçelerinde "seyahat"

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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Soğuk-Soyuq

🔹 Güneybatı Türk lehçelerinin Türkiye Türkçesinden sonra en bilineni Azerbaycan Türkçesidir. Bu lehçede soğuk sözcüğünü, "soyuq" ifadeleri karşılamaktadır.

Deyəsən 2025-ci ilin qışı soyuq keçəcək.

2025 kışı soğuk geçecek gibi.

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TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Soğuk-Salkyn

🔹 Güneybatı grubunda yer alan bir diğer yaygın lehçe, Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede, soğuk sözcüğü "salkyn veyahut sowuk" ifadeleriyle karşılık bulur.

2025-nji ıylyň gyşy sowuk boljak ıaly.

2025 kışı soğuk geçecek gibi.

Türk lehçelerinde Temmuz ayı

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GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Soğuk-Suuk

🔹 Romanya ve Moldova topraklarında konuşulan Gagavuz Türkçesi, güneybatı Türk lehçesi yani Oğuz grubunda yer almaktadır. Bu lehçede soğuk sözcüğünü, "suuk" kelimeleri karşılamaktadır.

Büün hava suuk, giisan kürkü üşümeyecan.

Bugün hava soğuk, kürkü giyersen üşümezsin.

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ÖZBEK TÜRKÇESİ

Soğuk-Sovuq

🔹 Güneydoğu Türk lehçeleri grubunda yer alan Özbek Türkçesini konuşan Türkler başta Özbekistan olmak üzere Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'da yaşam sürerler.

🔹 Özbek Türkçesinde soğuk sözcüğü, "sovuq" kelimesi ile karşılık bulur.

2025 yilning qishi sovuq bo'ladi shekilli.

2025 kışı soğuk geçecek gibi.

Türk lehçelerinde "bağımsızlık"

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