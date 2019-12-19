Tolstoy Turgenyev’i neden düelloya çağırdı?
Dünya edebiyatının iki önemli yazarı olan Tolstoy ve Turgenyev aynı dönemde yaşayıp sıkı dostluk kurdu. Fakat hayatlarında öyle bir dönem oldu ki neredeyse ölümle sonuçlanacak bir düelloya tutuşacaklardı. Bu olaydan sonra on yedi yıl küs kalan iki yazarın tartışmalarının nedeni neydi? Tolstoy Turgenyev'i neden düelloya çağırdı?
Giriş Tarihi: 19.12.2019
09:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
09:32
TOLSTOY’UN BEĞENİYLE KARŞILANAN İLK ESERLERİ
19. yüzyılda soylu bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelen Tolstoy, 1851'de Kafkaslara askeri eğitim almaya gitti. İki yıl sonra da Osmanlı-Rus savaşına katılmak üzere cepheye gitti.
Çocukluk anılarını anlattığı 'Çocukluk'u 1851'de henüz yirmi üç yaşındayken kaleme almaya başladı. Kafkas halklarının yaşamını ele aldığı "Hacı Murat" ve "Kazaklar" romanlarını 1852'de, Kırım Savaşı'nı anlattığı "Sivastopol Hikâyeleri"ni 1855'te yayımladı.
Tolstoy'un Müslüman olduğu gizlendi mi?
Tolstoy'un askerlik yaptığı dönemde yazdığı eserler edebiyat çevresinde oldukça ilgiyle karşılandı.
Turgenyev de onun bu eserlerinin zamanla daha da çok değerleneceğini söyledi.
Tolstoy askerlikten istifa ettikten sonra çeşitli edebiyat dergilerinde yazılar kaleme aldı
. Turgenyev'in de içinde yer aldığı bir edebiyat dergisi çevresinde toplanan yazarlar grubu, ona oldukça ilgi gösterdi.
Tolstoy'un 'insanın gerçek benliği' üzerine yaptığı tarihi konuşması
TURGENYEV İLE TOLSTOY’UN FRANSA SEYAHATİ
Turgenyev ile Tolstoy ilk kez 1855 yılında St. Petersburg'da tanıştı. Birlikte Paris'e giden iki yazar, hayata farklı açılardan baktıkları için anlaşamadılar.
Fransa, İsviçre, İtalya ve Almanya'yı dolaşan Tolstoy'da bu Avrupa gezisi olumlu izler bırakmadı.
Lev Tolstoy'un önerdiği kitaplar
Turgenyev, Tolstoy'la edebiyat dünyasına girmesinden sonra sıkı bir arkadaşlık kurdu. Edebiyat, Rusya'nın yaşamı, Batılılaşma üzerine tartışan iki yazar, uzun yıllar arkadaşlığını devam ettirdi. Fakat yaşanan bir olay iki yazarın on yedi yıl küs kalmasına ve birbirlerini düelloya davet etmelerine neden oldu.
Turgenyev'den hayatınıza yön verecek alıntılar
TURGENYEV NEDEN ODAYI TERK ETTİ?
1861 yılında Turgenyev, Babalar ve Oğullar kitabını bitirince Tolstoy'a okutmak istedi. Tolstoy ise eseri okumak için odada tek başına kaldığında kitabın başucunda uyuyakaldı. Turgenyev bunu görünce odadan hızlıca çıktı. Aralarında sözlü bir tartışma olmasa da gerginlik oluşturdu.
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