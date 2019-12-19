Tolstoy Turgenyev’i neden düelloya çağırdı?

Tolstoy'un askerlik yaptığı dönemde yazdığı eserler edebiyat çevresinde oldukça ilgiyle karşılandı. Turgenyev de onun bu eserlerinin zamanla daha da çok değerleneceğini söyledi.

Tolstoy askerlikten istifa ettikten sonra çeşitli edebiyat dergilerinde yazılar kaleme aldı. Turgenyev'in de içinde yer aldığı bir edebiyat dergisi çevresinde toplanan yazarlar grubu, ona oldukça ilgi gösterdi.

Tolstoy'un 'insanın gerçek benliği' üzerine yaptığı tarihi konuşması